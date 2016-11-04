​Новый сад вместо старого

фото Юрия Беккера

В управлении сельского хозяйства и ветеринарии акимата Алматы нам сообщили, что компания Apple World приступила к работам по омоложению яблоневого сада и рекультивации земельного участка площадью 39 га в районе поселка Бутаковка на территории природного парка «Медеу» по программе «Возрождение апорта».

В беседе с корреспондентом газеты исполнительный директор компании Даурен Алибеков сообщил, что они заключили соглашение с Государственным региональным природным парком «Медеу» на передачу им в аренду 39 га земли на 9 лет плюс сорок. Условия договора предусматривают, что в течение 9 лет компания обязана высадить 6 000 саженцев алматинского апорта «красного» и «александрийского» сортов и довести их до урожая. Как известно, апорт дает урожай на девятый или десятый год.

– Договор предусматривает одно важное условие, – говорит Д. Алибеков. – Если вдруг наша компания не высадит эти деревья, другая сторона имеет право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Но мы уже приступили к своим обязательствам. Купили около 6 000 штук саженцев апорта в НИИ плодоводства и виноградарства. До весны следующего года они будут расти в их питомниках, а весной мы их высадим на Бутаковке. Самое главное, что эти саженцы безвирусные и чистые.

– Но агрономы утверждают, что любые саженцы лучше высаживать осенью, чтобы за зиму укрепилась их корневая система. Почему принято решение высаживать сад весной, не рискованно ли это?

– Проект начался нынешним летом, сейчас мы спиливаем старый сад, а на весну намечена посадка. У нас вызывает оптимизм тот факт, что мы тесно сотрудничаем с учеными и специалистами КазНИИ защиты и карантина растений, НИИ плодоводства и виноградарства. Они с первых дней будут следить за этим садом, обрабатывать саженцы минералами, чтобы они прижились без потерь.

Д. Алибеков отметил, что решение о вырубке старого сада было принято в ходе выездного совещания ученых и специалистов летом нынешнего года. Осмотрев и изучив состояние деревьев, они констатировали, что сад, посаженный в конце 50-х годов прошлого столетия, отжил свой век. Более того, около 10 лет он не дает никаких плодов. Самая непоправимая проблема – он болен бактериальным ожогом.

Вместе с тем после глубокого обследования сада выяснено, что из 5 917 деревьев 600 оказались со здоровыми штамбами. Они будут обрезаны, и их подвергнут лечению с комплексом мер по химической и минеральной обработке. В ходе консультаций было принято коллективное решение – спилить оставшиеся деревья под корень, а землю обработать. Это лучше всего сделать осенью, чтобы весной была чистая плодородная земля для высадки саженцев.

Стоит отметить, что, помимо этого участка, компания взяла в аренду еще два – в Бостандыкском районе и в поселке Энергетик площадью 33 га, где также будут высажены саженцы апорта. Таким образом, общая площадь садов апорта составит примерно 73 га, а инвестиции в проект – 400 млн тенге.

Компания начинала работу с 20 га земельного участка в Тургеньском сельском округе. Сегодня у них имеется 80 га интенсивных яблоневых садов. Уже высажены абрикосовые деревья на 100 га в Уйгурском районе, 200 га яблонь и ягодников в Таймасайском сельском округе. В следующем году в Чундже планируется высадить еще 300 га. В общей сложности более 1 000 га земли будет отдано под плодово-ягодные деревья. Помимо этого, в Тургеньском сельском округе компания построила фруктохранилище по немецкой технологии на 4 200 тонн – пока единственное в Алматинской области, есть оборудование по сортировке и калибровке яблок, работает линия по переработке сока прямого отжима.

В текущем году в него заложено около 600 тонн яблок. Все инвестиции, вложенные в эти сады, являются собственными средствами компании, в них нет ни одного кредитного тенге. Но позже компания воспользовалась льготами, которые существуют в рамках государственной программы «Агробизнес-2020» по субсидированию плодово-ягодных деревьев. Около 30% средств от вложенных затрат государство возвращает обратно, что явилось существенной помощью для компании.

– Руководство города, осмотрев наши сады, изучив технологии выращивания и отведав наши плоды, обратилось с просьбой помочь в реализации программы «Возрождение апорта», – отметил исполнительный директор компании. – Мы с большой ответственностью приняли это предложение.