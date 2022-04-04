Избран новый секретарь Цент­ральной избирательной комиссии РК.

Под председательством главы ЦИК РК Нурлана Абдирова 30 марта состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором, в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», секретарем Центризбиркома избран Мухтар Ерман.

По информации ЦИК РК, Мухтар Ерман назначен членом Центризбиркома 30 марта 2022 года Мажилисом Парламента Респуб­лики Казахстан. Ранее занимавшая долж­ность секретаря Центризбиркома Анастасия Щегорцова продолжит работу в качестве члена ЦИК РК.