Свежий выпуск Новый секретарь ЦИК 4 апреля 2022 г. 8:07 Александр Бри Избран новый секретарь Центральной избирательной комиссии РК. Под председательством главы ЦИК РК Нурлана Абдирова 30 марта состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором, в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», секретарем Центризбиркома избран Мухтар Ерман. По информации ЦИК РК, Мухтар Ерман назначен членом Центризбиркома 30 марта 2022 года Мажилисом Парламента Республики Казахстан. Ранее занимавшая должность секретаря Центризбиркома Анастасия Щегорцова продолжит работу в качестве члена ЦИК РК.