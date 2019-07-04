Новый сенатор журналист Айгуль Капбарова приступила к своим обязанностям
Лаура Тусупбекова
Журналист из Шымкента Айгуль Капбарова принесла присягу депутата Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметила, представляя вновь назначенного сенатора, спикер палаты Дарига Назарбаева, Айгуль Капбарова представляет город Шымкент.
"Депутат Капбарова Айгуль Жарылкасыновна избрана сенатором от Шымкента. Айгуль Капбарова - красивая казахская женщина, которая прибыла к нам с юга Казахстана. Она приняла мое пожелание, чтобы к нам направили женщину. Благодарим акимат и маслихат (Шымкента - прим. автора). Желаем успехов в депутатской деятельности", - сказала Дарига Назарбаева.
По данным ЦИК, за Айгуль Капбарову подано 23 голоса или 85,0 процента голосов выборщиков, принявших участие в голосовании.
"Считать избранной и зарегистрировать депутата Сената Парламента Республики Казахстан Капбарову Айгуль Жарылкасыновну. Вручить удостоверение и нагрудный знак установленного образца. Опубликовать в средствах массовой информации прилагаемое сообщение об итогах выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан", - говорится в постановлении.
Айгуль Капбарова заняла место Дархана Сатыбалды, чьи полномочия были досрочно прекращены по причине назначения его чрезвычайным и полномочным послом в Республике Узбекистан.
Капбарова Айгуль Жарылкасыновна родилась 10 августа 1975 года. Трудовой путь начала в 1997 году на телевидении. Затем была заведующим отделом в газете "Оңтүстік Қазақстан". В последнее время руководила газетами "Шымкент келбетi" и "Панорама Шымкента". Является директором-главным редактором ТОО "Информационный центр "Шымкент".