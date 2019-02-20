​Новый сервис от Smart Astana

Такая возможность может значительно упростить жизнь казахстанцам. Как отметил председатель правления АО «Астана Innovations» Олжас Сартаев, граждане могут через мобильный телефон отслеживать задолженности по налогам и своевременно их оплачивать и таким образом, например, избегать неприятных сюрпризов при пересечении государственной границы. Пока данная функция доступна только для устройств на платформе Android, но в ближайшей перспективе будет подключена и для IOS.

По данным Astana Inno­vations, на счету мобильного приложения Smart Astana более 170 тыс. скачиваний, а также порядка 70 городских, государственных услуг. Кроме того, в него интегрированы более 10 коммерческих сервисов, таких как поиск специа­листов, вакансий, доставка еды, покупка авиабилетов и билетов в кино и других.

Кроме того, в конце января Астана Innovations совместно с управлением общественного здравоохранения разработали полезный сервис для работодателей. Теперь больничный лист прозрачен, и его также можно проверить через приложение Smart Astana.