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​Новый сервис от Smart Astana
Александр Бри

Такая возможность может значительно упростить жизнь казахстанцам. Как отметил председатель правления АО «Астана Innovations» Олжас Сартаев, граждане могут через мобильный телефон отслеживать задолженности по налогам и своевременно их оплачивать и таким образом, например, избегать неприятных сюрпризов при пересечении государственной границы. Пока данная функция доступна только для устройств на платформе Android, но в ближайшей перспективе будет подключена и для IOS.

По данным Astana Inno­vations, на счету мобильного приложения Smart Astana более 170 тыс. скачиваний, а также порядка 70 городских, государственных услуг. Кроме того, в него интегрированы более 10 коммерческих сервисов, таких как поиск специа­листов, вакансий, доставка еды, покупка авиабилетов и билетов в кино и других.

Кроме того, в конце января Астана Innovations совместно с управлением общественного здравоохранения разработали полезный сервис для работодателей. Теперь больничный лист прозрачен, и его также можно проверить через приложение Smart Astana.

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