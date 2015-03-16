Общество
Новый сервис срочных денежных переводов в тенге запускает "Казпочта"
Ксения Воронина
АО "Казпочта" сообщает об изменении параметров по услуге "Срочные денежные переводы", запуская продукт "Salem, TENGE!", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Salem, TENGE" – это срочные денежные переводы внутри Казахстана, которые позволят оперативно отправить и получить денежные средства в национальной валюте в отделениях АО "Казпочта". Данная услуга призвана конкурировать с популярными предложениями наших партнеров по рынку и создать качественный инструмент для наших существующих и будущих клиентов. Мы уверены, что выгодность предложения позволит привлечь новых клиентов и вернуть тех, кто когда-то перестал пользоваться нашим предложением. Сегодня в рамках "Salem, TENGE" уже действует новый тариф в размере 1% от суммы, минимум которой составляет 200 тенге. Данное предложение будет доступно до 31 мая, а с 1 июня – 1,5% от суммы перевода. Мы и ранее предлагали сервис по денежным переводам, но теперь услуга имеет свое наименование и конкурентные условия", – сообщает Байрам Азизов, руководитель пресс-службы АО "Казпочта".

Скорость данного денежного перевода – 1 минута внутри страны. Также особенностью данной услуги является отсутствие необходимости открытия банковского счета, широкая география предоставления (более 2 000 пунктов по стране) и безадресность – теперь получатель сам сможет выбрать наиболее удобный для него пункт выдачи.

Для удобства, при получении перевода, клиент будет проинформирован о поступлении денежных средств sms-уведомлением.

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