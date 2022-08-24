На памятнике хорошо сохранилась фортификация в восточной части – внешние восточные оборонительные стены с выступающими полукруглыми башнями построены из пахсовых блоков.

Жанкент – памятник, относящийся к культуре «болотных городищ». Расположен он в полутора километрах южнее аула Оркендеу в Казалинском райо­не Кызылординской области. Квадратное по форме городище площадью примерно 16 га ориентировано по сторонам света с небольшим отклонением на северо-запад.

Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие: Жанкент был основан в VII веке, а не в ІХ–ХІ, как считалось ранее.

В западной части городища крепостные стены сохранились в основном в оплывшем виде. Вдоль оборонительных стен на расстоянии друг от друга в 25–40 м видны остатки фланкирующих башен.

В центре восточной обводной стены расположены главные ворота городища: предположительно, на противоположной западной стене находятся вторые въездные ворота, так как главная улица городища, протянутая с востока на запад, начинается от ворот и разделяет город на две равные части.

Цитадель городища в плане квадратная, размером 120 на 120 м, занимает она всю северо-восточную часть памятника и возвышается над окружающей поверхностью почти на 8 м, самая высокая точка стены цитадели составляет 14 м. Цитадель, окруженная высокими крепостными стенами, по углам усилена мощными башнями, также укреплена тремя выносными башнями.

Имевшиеся до настоящего времени данные свидетельствуют о том, что город Жанкент су­ществовал в ІХ–ХІ веках. Однако последние исследования наших археологов показывают, что город был основан в VII веке. Этой но­востью на своей странице в Facebook поделилась ректор Кызылординского университета им. Коркыта-ата Бейбиткуль Каримова.

«Ученые НЦ «Археология и этнография» Кызылординского университета имени Коркыта-ата с 2011 по 2018 год вели архео­логические исследования на памятнике в рамках нескольких научных международных проектов, в том числе и одного проекта от МОН РК, – пишет она. – В нынешнем сезоне археологичес­кие раскопки продолжились под научным руководством ученого нашего университета Азилхана Тажекеева совместно с зарубежными археологами. В мае-июне из областного бюджета были выделены деньги на эти цели, и наряду с археологическими раскопками на памятнике проводились работы по научной консервации».

По словам Бейбиткуль Каримовой, в рамках сотрудничества их университета с Тюбингенским университетом (Германия) с начала августа началась реализация международного научного проекта «Кочевое образование и урбанизация на северной ветке Великого шелкового пути: раннесредневековый город Жанкент» (Приаралье, Казахстан), финансируемого Немецким фондом гуманитарных наук (DFG). Археологические, геофизические, геоморфологические, остеологические исследования проводятся под руководством профессора Генриха Харке (Тюбингенский университет им. Эберхарда и Карла) и профессором Ириной Аржанцевой (Россия, Москва, РАН ИЭА) и нашими учеными.

Руководитель проекта с казахстанской стороны – профессор Азилхан Тажекеев. Также для проведения геофизических исследований были приглашены реставраторы, художники, чертежники из Института географии и МГУ им. М. В. Ломоносова, сотрудники инспекции по охране памятников истории и архитектуры области.

«На сегодняшний день у памятника сооружено четыре крупных раскопа, в ходе земляных работ археологи используют современное инновационное оборудование. Найденные артефакты обрабатываются в лаборатории археологических исследований, а затем передаются на хранение в историко-краеведческий музей, – продолжает Бейбиткуль Каримова. – Собранные до настоящего времени данные говорили о том, что город существовал в ІХ–ХІ веках. Исследования археологов в нынешнем сезоне доказывают, что город был основан в VII веке».

В различных средневековых письменных источниках начиная с Х века Жанкент упоминается как «новый город» огузов. Янгикент – тюркское название города, по-арабски – аль-Карьят аль-хадиса, по-персидски – Дех–и-нау. Исследователи прежде всего обращают внимание на то, что некоторые средневековые авторы (аль-Масуди, ибн Хаукаль) называют Жанкент огузским городом и столицей огузского государства, где зимой жил «царь огузов», то есть они свидетельствуют об оседлой жизни огузов. На основании письменных материалов русский историк Василий Бартольд выдвинул идею о том, что часть огузов оседала в городах.

Первое археологическое исследование городища Жанкент провел Лерх в 1867 году. Он организовал небольшие раскопки на развалинах за пределами городища.

В 1946 году «болотные городища» посетила группа Хорезмской археолого-этнографичес­кой экспедиции. Учеными была проведена аэрофотосъемка памятников и собран подъемный материал, который позволил говорить о том, что «огузские» города нижней Сырдарьи основаны местным населением.

Ученые тогда сделали выводы, что огузы этой области являются потомками древнего местного населения, вместе с тем в их этногенезе участвовал пришлый с востока элемент. Протоогузское и огузское население нижней Сырдарьи не было действительно кочевым, а скорее полуоседлым. Этническим индикатором огузов можно считать грубую керамику с пышным растительно-геометрическим орнаментом, художественный стиль которого имеет корни в степях Монголии и приалтайских областей на изделиях из металла, кости, тканей.

Планомерное археологичес­кое исследование памятника началось в 2005 году совместной российско-казахстанской экспедицией (Инс­титут этнологии и антропологи РАН, Кызылординский государственный университет им. Коркыта-ата, Институт археологии РК).

Основные работы по изучению этого городища ведутся на двух объектах: жилой комплекс в северо-восточной части памятника, а также на стыке крепостной стены и стены цитадели. Полученный материал свидетельствует о синтезе традиций южной городской культуры и традиций кочевников – огузов.

Традиции южной городской культуры Центральной Азии прослеживаются прежде всего в регулярной застройке города и принципах домостроительства: это строительный материал (сырцовый кирпич) и строительная техника, планировка жилых домов, основные принципы организации внутреннего пространства (суфа вдоль стен, центральный очаг).

С другой стороны, в декоре стен и суф, оформлении очага, в вещевом и керамическом материале видно также влияние скотоводческих культур. Причем элементы этих культур уже органично вписаны в пространство города.

Сегодня Жанкент по праву отнесен учеными к разряду священных мест: расположенный на Великом шелковом пути, переживший расцвет в средние века, он считается одним из центров тюркской культуры. Исторический и турис­тический потенциал Кызылординской области огромен, и такие древние городища, как Жанкент, призваны еще больше раскрыть его. Археологические раскопки продолжаются. В планах местных властей открыть здесь музей под открытым небом.