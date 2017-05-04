​Новый шрифт и старый друг

Духовное обогащение мудрос­тью предков и новыми знаниями – это ежедневный и очень нелегкий труд. Но без него дорогу к достойному будущему просто не осилить. Помните у Николая Заболоцкого?

Не позволяй душе лениться!

Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!

В казахстанских СМИ обсуж­даются буквально все темы, изложенные в этой статье: сакральные места страны, исконные традиции предков, новый подход к образованию, сто имен людей, внесших наибольший вклад в независимость государства. Однако самое большое впечатление на меня произвели отклики не на телевидении или в газетах, а те, что прозвучали на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана. В них не было ни грамма юбилейности. Был взгляд и призыв в будущее, куда каждый из выступавших на сессии проложил свой интересный и поучительный путь.

Кстати говоря, неплохо было бы сделать для старшеклассников и студентов учебное пособие из полной стенограммы или видеозаписи этой сессии АНК, потому что мало понять смысл тех или иных высказываний. Не менее важно понять душевный настрой человека, с которым были сказаны его слова. Иногда этот настрой бывает гораздо глубже смысла.

Иная картина с откликами на статью Нурсултана Назарбаева в соседнем с нами государстве – России. Я просмотрел для ровного счета 50 интервью, статей, комментариев. И все они без исключения были лишь на одну тему – правильно! – перехода на латиницу. Лишь два отклика из них были, собственно, по лингвис­тике. Их суть и тон я бы назвал скорее доброжелательными, чем критическими. Они в принципе созвучны доводам казахских языковедов, с которыми мне удалось побеседовать. Да, для казахского языка лучше подходит латиница. Это в первую очередь касается фонетики, орфоэпии (например, написания и произношения «я», «щ», твердого «к» и др.). Сходятся также во мнении, что переход на латинский шрифт облегчит изу­чение казахского языка граж­данам других государств.

– Хорошо, – спрашивал я казахских лингвистов, – латиница будет удобнее, она к тому же графика глобализации, будущего. А как же быть с тем наследием, которое уже издано на кириллице? Это же миллионы экземпляров! Их что – переиздавать на латинице? Это же какие средства!

– А зачем переиздавать? – мне отвечали. – Эти книги читали и будут читать на кириллице. И сейчас, и потом. Потому что кириллицу наши дети будут изу­чать вместе с русским языком.

– И все равно у некоторых опас­ка. А что будет с русским языком?

– Это не опаска. Это называется боязнь чистого листа, первого шага. Если собирательно – это боязнь нового. Боязнь – не болезнь, она проходит легко и без осложнений, как только начинается процесс. А с русским языком ничего не будет. Его статус официального языка никто не отменял и не собирается отменять. И он был и остается на кириллице.

После бесед с казахскими языковедами и русскими, у которых есть та самая опаска-боязнь, укрепился во мнении, что тревога по поводу сужения сферы применения русского языка проистекает из-за элементарной неинформированности людей. Но главное в другом. Мне представляется, что с переходом на латиницу обществу дается ясный сигнал: казахский язык будет развиваться, так давайте же сообща развиваться вместе с ним! Проще говоря – переход на новый шрифт для многих и многих может стать тем самым понедельником, с которого удобно начинать «новую жизнь». Было бы желание и воля «не позволять душе лениться».

Что до причин опасений, то они, как правило, связаны с заботой о будущем своих детей. Тогда что мешает русским родителям, которые видят будущее своих детей в Казахстане, сделать все возможное, чтобы они выучили государственный язык этой страны? Для перспективы их профессионального роста, карьеры.

…Вернемся к оставшимся 96% откликов в российских СМИ. Они совершенно другой направленности. Их авторы – не лингвис­ты, а политики, политологи, эксперты, руководители всевозможных институтов и центров стратегических исследований. По главным тезисам я эти выступления условно разделил на три группы.

Первый тезис: Нурсултан ­Назарбаев, по мнению авторов, вводя латиницу, хочет оставить тем самым след в истории. Что ответить? Нурсултан Назарбаев как Первый Президент независимого Казахстана уже вошел в мировую историю. Можно, например, добавить еще: Нурсултан­ ­Назарбаев первым на планете закрыл атомный полигон и отказался от ядерного оружия, начав тем самым процесс его нераспространения на Земле. Как, это не слабее латиницы?

Второй тезис: переходя на латинский шрифт, Казахстан отходит от Русского мира и движется на запад. Русский мир тем самым сокращается. Насчет запада – это правильно, но не совсем. Казахстан движется и на восток тоже, и на север, и на юг – туда, где желает полнее реализовать свои интересы. То есть активно развивать взаимовыгодное, многогранное сотрудничество с теми государствами, которые находятся на западе, востоке, севере и юге.

Теперь про отход от Русского мира. А Казахстан был в нем? Хотя давайте начнем с другого. Почему от Русского мира можно отойти? Почему он сокращается? В одном из откликов я даже прочел про Русский мир, что он неуклонно «скукоживается». Позвольте, Русский мир – это что, территория? Или шагреневая кожа? Конечно, нет. Русский мир – это духовное явление. Он в душе у каждого человека,

Кому плененный пушкинский

Гвидон

Тревожил ножкой детский сон.

Кому до сей поры прохладу льют

Чуть Темные Бунина аллеи.

Причем он в душе у человека, не обязательно русского по национальности. Тот же Пушкин по происхождению не русский. А к какому миру принадлежали Фазиль Искандер, Белла Ахмадулина, Борис Пастернак, Чингиз Айтматов, который, кстати, думал и писал на двух языках? А как соотнести с Русским миром великого Абая, который призывал соплеменников изучать русский язык, русскую науку и культуру, чтобы принести пользу родному народу? Или Жамбыла Жабаева, детьми которого были все ленинградцы?

Этим я хочу сказать, насколько все условно и относительно в нашем, становящимся все более общим, мире, в нашем общем доме.

…Я не согласен, что душа каждого – потемки. Наоборот. Душа каждого – светоч. И если ты его не видишь, то подойди к человеку поближе, загляни ему в глаза. Там же целый мир. Русс­кий, французский, казахский, абхазский – не имеет принципиального значения. Главное – понять, что «несокращение» этого мира зависит от каждого из нас и от тебя персонально тоже. И твой мир без мира, что в глазах напротив, целым быть не может.

Тезис третий: Нурсултан Назарбаев с латиницей дал понять, как он относится к евразийству, интеграции, дружбе с Россией. Ирония понятна. Но неуместна. Мы, на минуточку, не забыли, кто выступил 29 марта 1994 года перед преподавателями и студентами МГУ им. М. Ломоносова с идеей образовать Евразийский союз? Это произошло на два месяца раньше, когда была озвучена идея о переносе столицы в Акмолу. Выходит, ­Нурсултана ­Назарбаева евразийство, интеграция на постсоветском пространстве заботили никак не меньше новой столицы.

Теперь насчет дружбы с Россией. Мне почему-то кажется, нет, я даже уверен, что латиница нашу дружбу не разрушит. Дело тут вовсе не в шрифтах. А в людях, которые либо дружат и дружбу берегут, либо дружбу разрушают в угоду тем или иным интересам. В качестве примера печального: Украина и Россия. И там, и там кириллица. А где дружба?

Думается, что политизация шрифтов, в частности латиницы, это поиск черной кошки в темной комнате. Безрезультатный. Хотя нет. Результат всегда есть. В нашем случае – когда открывается дверь в темноту, тогда темнота выползает наружу и обволакивает все доселе ясное и четкое. И вот ведь какая оказия: читал политологов и экспертов – люди как на подбор умные, эрудированные, подкованные. И экскурсы интересные, и полет мысли есть. Но вот выводы…

Объяснение вижу такое. Политологи на то и политологи, чтобы во всем абсолютно видеть политику, геополитическую подоплеку (даже в таком сугубо суверенном вопросе, как развитие собственного государст­венного языка). И чем чаще они будут выступать, светиться на экранах, тем больше они, как сейчас говорят, в тренде, в цене. А тут решение соседнего государства перейти на латинский шрифт, на котором пишут в США и Европе. Как такое упустить? Не прокомментировать? Политолог же всегда должен быть в форме. И стратегический исследователь тоже.

Ниже приведу фразу. Не претендую на афоризм, но, думается, это по теме нашего разговора:

В споре друзей может найтись истина. И потеряться дружба.

Может, друзья, не будем спорить, тем более когда повода нет? Согласны?