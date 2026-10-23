Новый сквер открыли в Астане ко Дню Республики

Столица,Инфраструктура

Новый сквер станет удобным местом для прогулок на свежем воздухе, семейного отдыха и детских игр

Фото: акимат Астаны

Накануне Дня Республики в столичном районе Байконыр появилось еще одно место для отдыха жителей. Новый сквер открыли вдоль улицы Кенесары, между улицами А. Янушкевича и А. Пушкина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

На территории сквера общей площадью 6 600 квадратных метров проведены работы по благоустройству, уложено около 3 500 квадратных метров брусчатки. Для безопасного и активного отдыха детей оборудована игровая площадка с мягким покрытием площадью более 250 квадратных метров.

Появление таких общественных пространств не только преображает облик столицы, но и способствует созданию комфортной среды для жителей, отметили в акимате.

В городской администрации добавили, что в текущем году в столичном районе Байконыр благоустроено 107 дворов и введены в эксплуатацию 4 общественных пространства.

#открытие #парк #сквер

Популярное

Все
Синергия науки и бизнеса
Будущее зависит от каждого из нас
Из мастерской – на мировую витрину
И согреют, и украсят
Дом, где рождается творчество
Спорт для всех
Ученый продвигает идею «Таза Қазақстан»
Лучшие практики для профессионального роста
Песенная эстафета
Обычный смартфон. Необыкновенная степь
Эпоха ИИ: тенденции и перспективы
Американский след в Баянаульских горах
Золото начинается с работы
Molodoy и его мальтийский трофей
Миллионы лет под ногами
Когда дружба – первый помощник
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Цифровые инструменты для учителей
Там, на Иртышской линии
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Вице-премьер Бозумбаев проверил готовность Алматы к землетрясениям
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Какие семьи относятся к категориям C, D и E – разъяснение Минтруда
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Праздник, который объединяет
80 лет казахстанской науки: в Казахстане отметили юбилей Национальной академии
Обеспечить безопасность информационного пространства
Как «Кайрат» увез ничью из Риги
С улыбкой по миру
Завтра День работников лесного хозяйства
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

В Астане усилили меры общественной безопасности
Новостройки в Уштобе
Наркомагазин с «криминальной выпечкой» ликвидировали в Аста…
Музыкальный челлендж запустили в столице ко Дню Республики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]