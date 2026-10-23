Новый сквер открыли в Астане ко Дню Республики

Новый сквер станет удобным местом для прогулок на свежем воздухе, семейного отдыха и детских игр

Фото: акимат Астаны

Накануне Дня Республики в столичном районе Байконыр появилось еще одно место для отдыха жителей. Новый сквер открыли вдоль улицы Кенесары, между улицами А. Янушкевича и А. Пушкина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

На территории сквера общей площадью 6 600 квадратных метров проведены работы по благоустройству, уложено около 3 500 квадратных метров брусчатки. Для безопасного и активного отдыха детей оборудована игровая площадка с мягким покрытием площадью более 250 квадратных метров.

Появление таких общественных пространств не только преображает облик столицы, но и способствует созданию комфортной среды для жителей, отметили в акимате.

В городской администрации добавили, что в текущем году в столичном районе Байконыр благоустроено 107 дворов и введены в эксплуатацию 4 общественных пространства.