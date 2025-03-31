17 апреля артисты выступят с новой театральной постановкой на сцене Nomad City Hall, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов мероприятия

Фото: Дмитрий Поваляев

«Дирижёр любви» – спектакль-концерт, в котором живая музыка становится продолжением искреннего монолога о любви.

Бармен, годами наблюдавший за гостями заведения, был не только свидетелем их историй, но и, порой, дирижёром чужих чувств. В ночь перед закрытием бара он нарушает правило и делится личной историей любви о том, как влюбиться с первого взгляда, пытаться управлять чувствами, потерять любовь и снова в неё поверить.

На сцене звучат джазовые аранжировки хитов Элтона Джона, Леди Гаги, Майкла Джексона и других мировых звезд в исполнении Ирэны Аравиной, Бауржана Мусина и джазового бэнда Stages.

Ранее премьера спектакля состоялась в Алматы на сцене театра имени Лермонтова 13 февраля.

Stages – казахстанский независимый джазовый театр из Алматы, который с 2016 года создает музыкальные спектакли и концерты для больших театральных сцен Казахстана.

В проекте участвуют такие звезды театра и кино как Айсулу Азимбаева, Чингиз Капин, Куантай Абдимади, Еркен Губашев, Галина Пьянова, Виктория Мухамеджанова, а музыкальную атмосферу создают джаз-бэнды: Jazz House во главе с легендарной Ирэной Аравиной и Khomenkov Band.

Напомним, зрители и критики полюбили театр Stages за его успешные постановки-хиты: «Счастливые поют», «Состояние танго», «Золотой квадрат» и другие. В 2025 году театр представил зрителям новую постановку.

«Stages делает не просто театр, а праздник», – отмечает автор театрального телеграм-канала.«Оля ведет в театр». Она подчеркивает, что спектакль органично сочетает легкость, живую музыку и харизматичное исполнение.

Чингиз Капин получил особую похвалу от автора.

«Этот новый Чингиз Капин в «Дирижере любви» – бережный и трогательный. Он не растерял ни эмоциональной, ни физической формы (а то и приумножил), так что в кульминации спектакля показывает своего героя предельно поэтичным и лиричным. А еще демонстрирует безупречную пластику. И даже поет», – говорит он.

Редактор Алена Тимофеева называет спектакль легкой настроенческой постановкой, отмечая атмосферность и важную роль музыки: «Майкл Джексон, Элтон Джон, Леди Гага, Нэт Кинг Коул - неожиданный, но точный выбор для такого спектакля».

«Не хочет спойлерить, просто надо идти на этот спектакль полный спектра всех эмоций. Вы проживете собственную терапию, трансформацию, стендап, живую музыку, стихи, танцы и это еще не все...!, – поделилась зрительница в Instagram-stories.

Музыкальный продюсер проекта — Ирэна Аравина. Джазовая певица, музыковед и преподаватель. Ирэна – вдохновитель проекта, автор сценария и исполнитель вокальных партий.

Главная роль – Чингиз Капин. Актёр театра и кино, выпускник ВГИКа, известный по фильмам Balaban, «Финансист. Игра на вылет и сериалам MEOW и «ЖБ». На сцене Stages он исполнил главные роли в спектаклях «Счастливые поют», «Зовите меня Джордж» и «Қозы мен Баян». Награждён нагрудным знаком «Мəдениет саласының үздігі» (отличник культуры) Минкультуры РК.

Фархат Кулбаев – режиссёр, сценарист, актёр. Драматург и автор пьесы: Елена Лисасина. Продюсер: Анатолий Цой

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