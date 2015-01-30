Новый спектакль о Сакене

922
Айнур НАЙМАНБАЙ
Режиссер Дунай Еспаев поставил спектакль по пьесе известного драматурга Жолтая Жумата «Сәкеннің соңғы сапары» («Пос­леднее путешествие Сакена»). Многие исследователи изучали жизненный путь и творческий мир поэта, писателя, драматурга и публициста, видного общественного деятеля Сакена Сейфуллина. К его образу обращались литераторы, в том числе и драматурги. Так, особо отмечена и инсценирована в свое время была пьеса Сабита Муканова о Сакене.
Писатель и драматург Жолтай Жумат написал около 20 пьес, они идут во многих театрах республики, две – переведены на английский язык. В 2014-м с успехом прошла премьера спектакля по его драме «Мұңмен алысқан адам». Он идет на анг­лийском языке, посвящен современности.
Пьеса «Сәкеннің соңғы сапары» знакомит зрителя со страницами истории ХХ века. В драме, построенной на содержательной беседе бывшего в 1930-е годы вторым секретарем Карагандинского обкома Садыкбека Сапарбекова (актер Мукагали Абишев) и Сакена Сейфуллина (Гани Бердембетов), чувствуется стремление взглянуть на творческую личность со стороны, попытка максимально раскрыть внутренний мир человека.
...К концу 1936 года в Караганду приезжает Сакен Сейфуллин. Первый секретарь обкома отказывается его принять, а Садыкбек Сапарбеков встречается с ним, долго беседует, узнает многое о душевных терзаниях поэта, а также делится с ним своими размышлениями. Это встреча Сакену придает много сил.
Спектакль производит сильное впечатление, отличную игру продемонстрировали исполнители главных ролей, актеры Бауыржан Нурмаганбетов (Тасжан), Нурпеис Абдураев (Уланбек), виден творческий поиск режиссера-постановщика Дуная Еспаева, интересное оформление сценического пространства предложила художник Тамара Аккерт.
Известный литературный и театральный критик Кулбек Ергобек подчеркивает, что «Сәкеннің соңғы сапары» – оригинальное драматическое произведение. Его новаторство в том, что для раскрытия образа Сакена Сейфуллина используются размышления людей из его окружения, и их взгляд помогает зрителям лучше понять поэта. Оценку критика поддержал депутат Мажилиса Парламента, писатель Алдан Смайыл, побывавший на премьере и особо отметивший успешную работу режиссера.
Зрители тепло приняли постановку, а театральный коллектив планирует включить спектакль в гастрольный репертуар.

Популярное

Все
Экспонат из Книги Гиннесса
Наживался на золоте
Болельщиков станет больше
Искусство, которое лечит
Елена и Анна – в полуфинале
Каркас работы современного следователя
У защитников природы всегда много дел
Планы грандиозные, исполнение – не очень
Подписали меморандум о сотрудничестве
За каждое слово в ответе!
За словом следует дело
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Глава государства подписал Устав Совета мира
Рысь в лесу – хороший знак
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
В крепкой связке с производством
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
Воинской части – 65 лет
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]