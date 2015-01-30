Новый спектакль о Сакене 922 Айнур НАЙМАНБАЙ

Режиссер Дунай Еспаев поставил спектакль по пьесе известного драматурга Жолтая Жумата «Сәкеннің соңғы сапары» («Пос­леднее путешествие Сакена»). Многие исследователи изучали жизненный путь и творческий мир поэта, писателя, драматурга и публициста, видного общественного деятеля Сакена Сейфуллина. К его образу обращались литераторы, в том числе и драматурги. Так, особо отмечена и инсценирована в свое время была пьеса Сабита Муканова о Сакене.

Писатель и драматург Жолтай Жумат написал около 20 пьес, они идут во многих театрах республики, две – переведены на английский язык. В 2014-м с успехом прошла премьера спектакля по его драме «Мұңмен алысқан адам». Он идет на анг­лийском языке, посвящен современности.

Пьеса «Сәкеннің соңғы сапары» знакомит зрителя со страницами истории ХХ века. В драме, построенной на содержательной беседе бывшего в 1930-е годы вторым секретарем Карагандинского обкома Садыкбека Сапарбекова (актер Мукагали Абишев) и Сакена Сейфуллина (Гани Бердембетов), чувствуется стремление взглянуть на творческую личность со стороны, попытка максимально раскрыть внутренний мир человека.

...К концу 1936 года в Караганду приезжает Сакен Сейфуллин. Первый секретарь обкома отказывается его принять, а Садыкбек Сапарбеков встречается с ним, долго беседует, узнает многое о душевных терзаниях поэта, а также делится с ним своими размышлениями. Это встреча Сакену придает много сил.

Спектакль производит сильное впечатление, отличную игру продемонстрировали исполнители главных ролей, актеры Бауыржан Нурмаганбетов (Тасжан), Нурпеис Абдураев (Уланбек), виден творческий поиск режиссера-постановщика Дуная Еспаева, интересное оформление сценического пространства предложила художник Тамара Аккерт.

Известный литературный и театральный критик Кулбек Ергобек подчеркивает, что «Сәкеннің соңғы сапары» – оригинальное драматическое произведение. Его новаторство в том, что для раскрытия образа Сакена Сейфуллина используются размышления людей из его окружения, и их взгляд помогает зрителям лучше понять поэта. Оценку критика поддержал депутат Мажилиса Парламента, писатель Алдан Смайыл, побывавший на премьере и особо отметивший успешную работу режиссера.

Зрители тепло приняли постановку, а театральный коллектив планирует включить спектакль в гастрольный репертуар.




