Новый стадион в Казахстане получил международную категорию УЕФА

Стадион «Туркестан-Арена» получил международную категорию УЕФА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

По итогам инспекции стадиона «Туркестан-Арена», которая состоялась ранее, спортивному сооружению была присвоена II международная категория УЕФА.

Это означает, что стадион в Туркестане сможет принимать матчи:

- квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди юношеских команд до 17 и 19 лет;

- квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди молодежных сборных (U-21);

- квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди женских команд;

- игры квалификации 1, 2, 3 раундов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги конференций УЕФА.