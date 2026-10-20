Новый стандарт для 3D-печати утвердили в Казахстане

Фото с сайта Минторговли

В Казахстане утвердили национальный стандарт в сфере 3D-печати. Он определяет характеристики сырья и готовых деталей, а также методы их испытаний. Документ начнет действовать с 1 января 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Новый документ формирует нормативную основу для развития промышленной 3D-печати в стране. Его применение поможет предприятиям наладить выпуск деталей внутри Казахстана и снизить зависимость от зарубежных поставок.

Одна из возможностей такого производства заключается в изготовлении запчастей, оснастки и элементов оборудования непосредственно на местах. Это особенно актуально для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, энергетики, машиностроения и транспорта.

Предприятия также смогут создавать «цифровые склады». Вместо хранения большого количества редко используемых запчастей они смогут хранить сертифицированные 3D-модели и печатать детали по мере необходимости. Такой подход способен сократить расходы на хранение и доставку, особенно на удаленных объектах.

Применение обратного проектирования и 3D-печати может сократить сроки изготовления и ремонта деталей с нескольких месяцев до нескольких дней. Это позволит быстрее возвращать оборудование в работу. При этом аддитивные технологии дают возможность создавать детали сложной формы и облегченные конструкции с минимальным количеством отходов.