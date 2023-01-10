Новый стандарт организации медпомощи недоношенным новорождённым хотят внедрить в Казахстане

Также ведётся разработка новых клинических протоколов диагностики и лечения по родовспоможению и детству.

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Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на коллегии ведомства анонсировал планы по внедрению нового Стандарта организации оказания неонатальной помощи, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Дудник сообщил, что в Казахстане внедрены эффективные перинатальные технологии и принципы безопасного материнства. В стране, по его словам, также развита реанимация новорожденных.

В итоге, отметил спикер, за 10 лет удалось добиться положительных результатов. Так, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела увеличилась в 4 раза, младенческая смертность снизилась в 1,7 раза, детская смертность снизилась в 1,6 раза, с развитием неонатальной хирургии и трансферта этих технологий в регионы выживаемость новорожденных с врожденными пороками составила 86%.

"Ожидается внедрение нового Стандарта организации оказания неонатальной помощи, и новые клинические протоколы диагностики и лечения по родовспоможению и детству. Продолжая работу по совершенствованию работы службы охраны материнства и детства, будет утверждена Концепция по охране материнства и детства в Республике Казахстан", - сообщил вице-министр.