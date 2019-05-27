Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

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Фото с сайта boredomtherapy.com
Новый стеклянный мост в центре Киева, который власти построили между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка", треснул через сутки после открытия, сообщает Life.ru.

Представители Муниципальной стражи отметили, что стекло треснуло после того, как на нём активно прыгала группа неизвестных людей.



Длина моста составляет почти 212 метров, вес сооружения — 460 тонн.

Как отмечается, ранее стекло нового пешеходно-велосипедного моста в украинской столице протестировали на прочность мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом, бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.

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