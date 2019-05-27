Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Фото с сайта boredomtherapy.com
Новый стеклянный мост в центре Киева, который власти построили между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка", треснул через сутки после открытия, сообщает Life.ru
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Представители Муниципальной стражи отметили, что стекло треснуло после того, как на нём активно прыгала группа неизвестных людей.
Длина моста составляет почти 212 метров, вес сооружения — 460 тонн.
Как отмечается, ранее стекло нового пешеходно-велосипедного моста в украинской столице протестировали на прочность мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом, бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.