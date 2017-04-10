Новый столичный ж/д вокзал будет лучшим в СНГ – глава МИР РК
Азамат Сыздыкбаев
К 15 мая ожидается завершение строительства в Астане нового железнодорожного вокзала. По словам министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека, если все пойдет по плану, новый вокзал сможет принять первых пассажиров уже к началу EXPO 2017, сообщает Kazpravda.kz.
"В минувшую субботу мы ознакомились с ходом строительства, планируем, что до 15 мая строительные работы будут завершены, а к началу ЭКСПО-2017 вокзал сможет принять первых пассажиров. Этот вокзал уникальный. Мы считаем, что по объемам и по качеству он будет лучшим в СНГ", – сказал министр.
По его словам, введение в эксплуатацию нового вокзала поможет существенно разгрузить действующий ж/д вокзал, который сегодня принимает в 1,5 раза больше пассажиров, чем рассчитывает его проектная мощность.
"Проектная мощность существующего в старой части города железнодорожного вокзала рассчитана на 12 тысяч пассажиров в сутки, но сегодня он обслуживает почти 18 тысяч. Введение нового вокзала кардинально поменяет ситуацию, мы ожидаем, что на ЭКСПО будет как минимум 2 миллиона пассажиров, которые приедут на различных видах транспорта. И основной упор будет сделан на ж/д транспорт, поэтому мы очень серьезно готовимся к завершению этого проекта до начало ЭКСПО", – сказал Касымбек.
"Мы планируем форсировать работу по электрификации железной дороги, сейчас у нас менее 40% электрифицированных дорог. Электрическая тяга дешевле, экономичнее – это будущее развитие инфраструктуры железной дороги", – добавил он.