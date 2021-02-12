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Новый судебный IT-сервис с элементами искусственного интеллекта поручил создать Токаев
Новый судебный IT-сервис с элементами искусственного интеллекта поручил создать Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на вопросе использования новых судебных IT-сервисов. По его словам, суды обязаны применять все достижения современных технологий, консервативные подходы здесь неуместны. При этом нужно и дальше идти в ногу со временем, активно внедряя востребованные технологические решения.

"Предлагаемые IT-сервисы позволят сформировать интегрированную базу знаний. В частности, обратившись к ней, судья сможет увидеть решения коллег по аналогичным делам. Это позволит избежать принятия неверного судебного акта. Преимущества IT-технологий должны почувствовать и участники процесса, которым изначально важно понимать вероятность исхода своего дела. Для этого следует открыть доступ к IT-сервисам судебной системы всем заинтересованным лицам. Это реально сложная задача, здесь надо подойти абсолютно рационально, как говорится, с умом. Безусловно, с соблюдением требований о конфиденциальности информации", – сказал Глава государства.

Президент поручил детально проработать новый судебный IT-сервис, который содержит элементы искусственного интеллекта. На основе введенного большого массива судебных актов он сможет прогнозировать вероятный исход дела. Необходимо учесть риск, связанный с тем, что неправильная судебная практика спровоцирует неверный прогноз.

"При эффективной судебной системе в обществе надежно закрепляется верховенство закона. Успешно проводятся реформы. Это положительно сказывается на благополучии и безопасности наших граждан. Поэтому модернизация судебной системы будет продолжена. Казахстанское общество ждет кардинальных позитивных изменений в судебной сфере", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Подробнее о совещании по вопросам модернизации судебной системы можно прочитать здесь.

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