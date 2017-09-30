Новый суперкомпьютер сможет работать на "волшебной пыли"
Команда исследователей из России и Великобритании успешно продемонстрировала, что "волшебная пыль", комбинирующая в себе свет и материю, может быть использована для решения сложных проблем и позволит превзойти возможности даже самых мощных суперкомпьютеров, передает Naked Science.
Исследователи из Сколковского института науки и технологии (Сколтех), Кембриджа (University of Cambridge), Университета Саутгемптона (Southampton University) и Кардиффского университета (Cardiff University) использовали квантовые частицы, известные как поляритоны, представляющие из себя смесь света и материи, в качестве "маяка", показывающего путь к простейшему решению сложных проблем.
Эта новая идея, следуя выводам ученых, может стать основой нового типа компьютера, способного решать неразрешимые в настоящее время проблемы в различных областях, будь то биология, финансы или космические путешествия.
"Несколько лет назад наше чисто теоретическое предположение о том, как это сделать, было отвергнуто тремя научными журналами. Один рецензент сказал: "Где найдется такой сумасшедший, который попытается это реализовать?" Поэтому нам пришлось сделать это самим, и теперь мы подтвердили нашу гипотезу экспериментальными данными", – рассказала профессор Сколтеха и Кембриджского факультета прикладной математики и теоретической физики Наталья Берлова.
Так называемая "волшебная пыль" состоит из поляритонов – квантовой суперпозиции фотонов и электронов, созданных с помощью лазера на тонких слоях напыления различных атомов, таких как галлий, мышьяк, индий и алюминий. Электроны в этих слоях поглощают и излучают свет определенного цвета. Поляритоны в десять тысяч раз легче электронов и могут достигать достаточной плотности для образования нового состояния вещества, известного как конденсат Бозе-Эйнштейна, где квантовые фазы поляритонов синхронизируются и создают единый макроскопический квантовый объект, излучающий свет.
"Мы только начинаем изучать потенциал поляритонных графов для решения сложных задач. В настоящее время мы масштабируем наше устройство до сотен узлов, проверяя его фундаментальную вычислительную мощность", – говорит соавтор исследования Павлос Лагудакис, руководитель лабораторий гибридной фотоники в Сколтехе.
По его словам, конечная цель работы группы ученых – создание микрочипового квантового вычислителя, работающего в нормальных условиях окружающей среды.