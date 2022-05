Новый танцевальный проект презентовали в Астане

На прошедшем в Службе центральных коммуникаций брифинге спикеры в лице генерального продюсера телеканала "Хабар" Рината Кертаева, директора компании "Adam media Group" Динары Адам, а также художественного руководителя балетной группы театра "Астана Опера" Алтынай Асылмуратовой подробно рассказали о стартующем в этом году новом танцевальном проекте и выразили уверенность в его успехе, передает Kazpravda.kz Как стало известно, "Биле, Казахстан" является казахстанской франшизой американского танцевального шоу So You Think You Can Dance, которое пользуется популярностью в 37 странах мира, "Мы на протяжении нескольких лет вели переговоры о том, чтобы сделать свою версию успешного в мире проекта. В Казахстане много талантливых ребят, и "Биле, Казахстан" предоставит всем желающим танцевать свою площадку, чтобы реализоваться. Самое главное, это – то, что наш проект направлен на укрепление идеи здорового образа жизни и пропаганду спорта в целом. Надеемся, что "Биле, Казахстан" понравится нашим соотечественникам и станет одним из самых популярных шоу на отечественном телевидении", – говорит генеральный продюсер телеканала "Хабар".В свою очередь Динара Адам отметила, что ей до последнего момента не верилось, что данный проект будет реализован в нашей стране."Биле, Казахстан" – это пространство, которое объединяет людей разных возрастов от 10 лет и старше в одном танцевальном порыве. Здесь каждый может стать частью мира танца, а также найти новых друзей и единомышленников. Мне до последнего не верилось, что мы его реализуем. Честно говоря, когда я услышала, что наши заокеанские коллеги дали "добро" на старт этого проекта в Казахстане, даже расплакалась от счастья", – сказала директор компании "Adam media Group".Консультант проекта, являющаяся народной артисткой Российской Федерации, Алтынай Асылмуратова подчеркнула, что в Казахстане много талантов, и теперь у них есть прекрасная возможность через проект "Биле, Казахстан" реализовать свой потенциал.Добавим, что оригинальная версия шоу впервые была показана в 2005 году в США под названием So You Think You Can Dance. К настоящему моменту в эфире транслировалось 13 сезонов проекта, собравших более 10 премий "Эмми". Франшизы конкурса представлены в 37 странах мира.