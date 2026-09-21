Новый тайфун обрушился на Японию

В стране отменили как минимум 275 авиарейсов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Тайфун Дуцзюань добрался до тихоокеанского побережья Японии в понедельник, принеся проливные дожди и сильные порывы ветра, сообщает агентство "Киодо".

Ожидается, что тайфун пройдет недалеко от полуострова Босо, где находится наибольшая часть префектуры Тиба, расположенной к востоку от Токио. Он принесет проливные дожди не только в Тибу, но и в близлежащие районы.

Японское метеорологическое агентство предупреждает о риске оползней на острове Идзуосима - одном из крупнейших в архипелаге Идзу - который находится примерно в 100 км от Токио.

Около 12:00 по местному времени Дуцзюань находился в 80 км к западу от восточного острова Хатидзё и двигался на северо-восток со скоростью около 25 км/ч. Порывы ветра достигали 198 км/ч.

Из-за тайфуна уже закрыли некоторые участки шоссе в регионе. Также ожидаются задержки и отмены высокоскоростных поездов по маршруту Токио - Осака.

Японские СМИ сообщают, что власти Токио распорядились закрыть в понедельник зоопарк Уэно и океанариум TokyoSea Life. Также отмечается, что в понедельник в Японии отменили как минимум 275 авиарейсов.