Новый технологический уклад не за горами

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Юрий БАТАЛОВ, заведующий кафедрой экономической теории и рын
В контексте реализации намеченных задач назрела необходимость обеспечения определенных условий для формирования экономики знаний, соответствующих пятому и шестому технологическим укладам. Решение о принятии наиболее оптимальной стратегии управления университетами, в основу которой положены принципы коллегиальной ответственности, доверия и прозрачности, принято Министерством образования и науки РК во главе с министром Асланом Саринжиповым. Оно нацелено на решение основной задачи – усилить тренд инновационной индустриализации. В нынешних реалиях это позволит обеспечить управление вузами как открытой системой, тесно взаимодействующей с внешней средой.
Безусловно, такая система означает развитие демократических начал в управлении вузами с привлечением наиболее активной части общества. Более того, подобный переход означает обретение университетами иного статуса, благодаря чему стали возможны разработка собственных образовательных программ, сотрудничество с бизнес-структурами, коммерциализация инноваций, развитие государственно-частного партнерства.
Восточно-Казахстанский государственный университет им. Д. Серикбаева – один из десяти ведущих вузов Казахстана, которым доверена подготовка специалистов для предприятий-участников ГПИИР по направлениям металлургия, машиностроение и энергетика. «Обучение через науку» сегодня стало определяющим направлением деятельности ВКГТУ. Сегодня вуз, как формирующаяся корпоративная структура, ставит своей главной задачей организацию научно-образовательного процесса совместно с руководителями крупных предприятий и бизнес-структур страны, выдающимися учеными и государственными деятелями.
На протяжении более полувека ВКГТУ осуществляет целевую подготовку специалистов для крупных промышленных предприятий и компаний. Огромное подспорье в этом деле оказывают такие его подразделения, как научно-технологический парк «Алтай», Офис коммерциализации и целый комплекс научно-исследовательских институтов, центров и лабораторий. Отдельно хотелось бы отметить уникальную исследовательскую лабораторию инженерного профиля «ІРГЕТАС», сотрудники которой работают в связке с учеными университета, ведущими специалистами крупных промышленных предприятий и организаций региона и республики. Полученные в ходе выполнения хоздоговорных работ результаты проходят испытания на производственных площадках таких предприятий, как ДГП «ВНИИцветмет», ТОО «Kazakhmys Exploration», ТОО «Казцинк», АО «Ульбинский металлургический завод», АО «Востокмашзавод», ТОО «Казцинктех», ТОО «Ульба-ФторКомплекс» и другие.
Интеграция образования, науки и опытного производства позволяет в научных институтах и лабораториях получать новые знания, а коммерциализировать их в инновационных подразделениях, одновременно обеспечивая подготовку кадров для вновь создающихся и модернизируемых производств. Университет последовательно развивает эффективное партнерство с крупными промышленными предприятиями региона, на многих из которых имеются филиалы кафедр ВКГТУ. Для участия в реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы университет стал разработчиком единой программы реформ в системе высшего образования по подготовке специалистов для ГПИИР-2. В соответствии со стартовавшей программой в вузе планируется создать новую учебно-научную инфраструктуру, позволяющую в будущем реализовать научные проекты, которые лягут в основу инноваций и будут внедрены на предприятиях, выполняющих проекты ГПИИР-2.
В 2014 году по результатам рейтинга Центра Болонского процесса и академической мобильности Министерства образования и науки РК ВКГТУ им. Д. Серикбаева вошел в группу лидеров по десяти образовательным программам бакалавриата и включен в топ-30 лучших вузов Казахстана. Университет прошел международную аккредитацию в европейском аккредитационном агентстве ASIIN, что позволяет ВКГТУ присваивать своим выпускникам почетные степени евробакалавра и евроинженера (EUR-ACE).
Коллектив ВКГТУ ставит и решает поставленные задачи, ориентируясь на опыт Назарбаев Университета, ведущего подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с передовыми международными стандартами. Успехи нашего университета в совокупности с достижениями других ведущих вузов страны определяют уровень развития всей высшей школы. Только вместе нам под силу сделать Казахстан преуспевающей страной.

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