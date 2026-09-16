Новый технологический вектор: политолог оценил значение государственного визита Токаева в Корею

Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея проходит с насыщенной политической и деловой программой. В Сеуле Глава государства уже провел ряд встреч, принял участие в церемонии награждения корейских государственных и общественных деятелей, обозначил приоритеты расширенного стратегического партнерства двух стран и встретился с бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном

В центре казахско-корейского диалога – инвестиции, промышленная кооперация, передовые технологии, искусственный интеллект, транспорт и логистика, а также гуманитарные связи. Отдельное внимание в ходе визита уделяется привлечению корейского бизнеса к реализации крупных проектов в Казахстане. Следующим важным событием станет первый саммит «Центральная Азия – Республика Корея».

О том, почему корейское направление приобретает особое значение для Казахстана, какие возможности сотрудничество с одной из ведущих технологических экономик мира открывает для страны и как активная дипломатия президента Касым-Жомарта Токаева влияет на международные позиции Казахстана, рассказал политолог Айдар Амребаев.

– Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея проходит с очень насыщенной программой. Насколько важна эта поездка и какое место корейское направление сегодня занимает во внешней политике Казахстана?

Я думаю, что в целом в условиях международной турбулентности, когда неясны перспективы и потенциал разных стран меняется, очень важно держать руку на пульсе текущих изменений в международных отношениях и быть достаточно мобильными и диверсифицированными в плане векторов развития.

С этой точки зрения активность нашего Президента на внешнеполитическом треке вполне объяснима. На сей раз интенсивность внешнеполитической повестки и деятельности Главы государства несколько даже отодвинула внутреннюю повестку. Президент сообщил, что ежегодное Послание, которое традиционно озвучивалось ранее, в связи с таким плотным графиком визитов будет, видимо, оглашено в октябре.

Думаю, что этот насыщенный переговорный процесс не только в Корее, но и, например, в Индии, то, что было связано с БРИКС, тоже войдет определенной органичной частью в текущее Послание, поскольку вопросы, которые стоят перед страной, очень важные.

Это, конечно, прежде всего, опережающее технологическое развитие. Это один из ключевых лейтмотивов того, почему Президент достаточно интенсивно и активно взаимодействует именно с лидерами технологического развития. Южная Корея в этом смысле является одной из передовых стран, которые достаточно успешно конкурируют с такими технологическими гигантами, как Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика и Япония. Южная Корея в этом ряду тоже далеко не последняя. Поэтому такой интерес вполне закономерен.

– Казахстан и Южная Корея уже имеют достаточно продолжительную историю промышленного и инвестиционного сотрудничества. Может ли нынешний визит придать новый импульс переходу от торговли и инвестиций к более глубокой технологической и производственной кооперации?

У Казахстана и Южной Кореи уже давние, достаточно активные промышленные и технологические контакты. В нашей стране работали и работают крупные компании из Кореи. Достаточно вспомнить, например, еще на заре нашей независимости компанию Samsung, которая очень хорошо работала здесь и работает.

Сейчас, скажем, в автопроизводстве в нашей стране осуществляется сборка корейских автомобилей Kia, Hyundai и так далее, причем с достаточно большой долей локализации. То есть речь идет о расширении производства именно на местах, в Казахстане, не просто об экспорте готовой продукции из Кореи, а уже о производстве в нашей стране.

И это как раз соответствует той стратегии, которой придерживается наш Президент: ускоренная диверсификация нашей экономики, отход от доминирования только сырьедобывающего сектора к сектору, производящему конечную продукцию, активное участие в производственной и технологической цепочке.

В этом плане Южная Корея достаточно активно участвует в инвестиционной деятельности в Казахстане. Конечно, есть определенная конкуренция с теми же китайскими компаниями, но это, в принципе, на руку нашей стране, поскольку конкуренция выбирает сильнейших инвесторов, тех, которые могут предложить наиболее передовые технологические решения и за меньшую цену. В этом смысле работа нашего Президента очень полезна для развития и диверсификации нашей экономики.

– В рамках государственного визита особое внимание уделяется контактам с корейским бизнесом. Насколько важна личная вовлеченность Президента в привлечение крупных технологических инвесторов?

Здесь важно подчеркнуть, что это именно государственный визит Президента. Государственный визит, как правило, обладает насыщенной программой, и глава страны, который его осуществляет, имеет приоритетное значение.

Касым-Жомарт Токаев будет встречаться и в рамках саммита «Южная Корея плюс Центральная Азия» с другими лидерами стран нашего региона. Но поскольку наш Глава государства осуществляет государственный визит, он имеет, я бы сказал, приоритетное значение в этом формате.

Это не случайно, поскольку Казахстан уже является достаточно признанным лидером нашего региона, Центральной Азии, обладая значительными природными ресурсами.

Кроме того, очень важны гарантии, которые наш Президент как глава государства может предоставить передовым технологическим гигантам Южной Кореи. Когда они слышат эти гарантии из уст самого Главы государства, это сразу впечатляет и обнадеживает инвесторов. В этом плане Касым-Жомарт Кемелевич выполняет функцию своего рода активного промоутера инвестиционного климата Казахстана.

– Одним из приоритетов Казахстана становится цифровая и технологическая трансформация. Какие возможности здесь открывает сотрудничество с Южной Кореей?

Южнокорейские компании достаточно успешно конкурируют и предлагают разнообразные разработки в этом направлении. Особенно интересен опыт южнокорейских Smart City. У нас сейчас на повестке дня строительство такого умного города вблизи Алматы – Alatau City. Насколько я знаю, корейские инвесторы достаточно активно сейчас прорабатывают и разрабатывают определенные решения.

Кроме того, насколько я знаю, в Alatau City будет создан Институт науки и технологий при участии корейских образовательных учреждений, вокруг которого как раз будет складываться технологический кластер.

Содержательная сторона этого вопроса очень важна. Вокруг проекта города Алатау достаточно долго шли обсуждения, а сейчас наступило время принятия конкретных решений.

Для самих южнокорейцев с точки зрения дальнейшего технологического развития очень интересно использование ресурсов редкоземельных металлов, того же лития, который используется при производстве батарей для смартфонов, электромобилей и так далее. Это тоже прямой интерес южнокорейских компаний. Поэтому разговор очень интересный, осмысленный и содержательный.

– Президент отдельно говорил о роли корейской общины Казахстана в укреплении отношений двух государств. Насколько этот фактор действительно способен стать преимуществом в развитии сотрудничества?

В свое время в результате депортаций во время сталинского режима в регион Центральной Азии было депортировано достаточно большое число корейцев. Сегодня они являются активной диаспорой во всех республиках Центральной Азии, например в Узбекистане и Казахстане.

В Казахстане проживает свыше 100 тысяч представителей корейской диаспоры. Они представляют собой активных участников казахстанского рынка. И это, конечно, наше безусловное преимущество.

Это наши граждане, которые могут стать своего рода мостом, связывающим две страны и делающим бизнес более адаптивным к нашим условиям. Наши корейские граждане могут предоставить свои знания нашего рынка, наших культурно-исторических и антропологических условий.

Есть возможности и в плане гуманитарного, образовательного и научного сотрудничества. Значительное число наших студентов обучается в Южной Корее. Из Южной Кореи также приезжают различные делегации. Я сам участвовал в ряде таких переговоров. Мне кажется, здесь тоже есть о чем поговорить и какие проекты проработать с точки зрения научных перспектив.

– В Сеуле Касым-Жомарт Токаев встретился с бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Обсуждались зеленое развитие, климатическая повестка и реформирование ООН. Что эта встреча говорит о более широких международных приоритетах Казахстана?

Встречи на таком уровне и обсуждение глобальных международных проблем находятся в фокусе внимания Главы нашего государства, поскольку он сам в свое время работал в Организации Объединенных Наций, был заместителем Генерального секретаря.

Касым-Жомарт Токаев однажды в своем интервью рассказывал о том, что к нему обращаются разные лидеры государств за советом по тем или иным глобальным вопросам современности. С этой точки зрения обсуждение глобальных вопросов проясняет позиционирование Казахстана в современном мире.

Мы сейчас признаны рядом передовых мозговых центров как средняя держава. И как средняя держава, ее мнение и позиционирование в условиях такой турбулентности являются чрезвычайно важными. Сейчас действительно и Соединенные Штаты Америки, и Китай с большим вниманием относятся к позиции Казахстана.

Поэтому интерес и Южной Кореи, и даже экс-руководителей Организации Объединенных Наций к Казахстану неподдельный. За этим стоит достаточно авторитетное мнение нашей страны и нашего лидера, который является признанным международным дипломатом высокого уровня, с которым считаются и мнение которого является авторитетным.

Глобальная повестка охватывает ряд вопросов. Это преодоление конфронтационного режима в международных отношениях, решение глобальных экологических проблем, вопросы водосбережения, продовольственные программы. В совокупности это вопросы, которые сегодня касаются всех на планете.

Об этом надо думать, об этом надо высказываться. Такая платформа разговора с экс-Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций как раз дает возможность Казахстану и казахстанскому лидеру выступить уже на глобальной международной площадке. Это получит определенный резонанс в разных мировых столицах и покажет, что у Казахстана есть обоснованная позиция по широкому кругу актуальных для мирового сообщества вопросов.

– Впереди первый саммит «Центральная Азия – Республика Корея». Какое место Казахстан может занять в этом формате и чем регион сегодня интересен Сеулу?

Казахстан является одной из ключевых точек на транспортно-логистическом треке, который связывает Восточную Азию с другими развитыми рынками – Европейским союзом и Ближним Востоком.

Это интересно корейскому бизнесу, поскольку сегодня ряд традиционных транспортных коридоров являются небезопасными. Я имею в виду, например, Северный маршрут через Россию в Европу: в связи с войной в Украине это сложно. На Ближнем Востоке, через Персидский залив, также есть определенные сложности.

В этом плане континентальный коридор через Казахстан является едва ли не ключевым для связи Южной Кореи с Европейским союзом. Есть Срединный коридор, который может связать несколько важных партнеров: Южную Корею, Китай, Казахстан, далее страны Южного Кавказа и Европейский союз.

Поэтому программа достаточно интересна.