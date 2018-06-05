Общество
Новый терминал столичного аэропорта обслужил 2 млн пассажиров за год
Рустам Мухаметкалиев
Около двух миллионов пассажиров обслужено в новом терминале столичного аэропорта за год, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы международного аэропорта Астаны, в настоящее время регулярные вылеты и прилеты в новом терминале осуществляют 15 зарубежных и 2 отечественные авиакомпании. За год работы он обслужил около двух миллионов пассажиров, совершено свыше десяти тысяч вылетов.

При этом общая пропускная способность терминала Т1 составляет 5,2 миллиона пассажиров в год.

Открытие нового терминала состоялось 31 мая 2017 года с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева. Терминал, предназначенный для принятия международных рейсов, был построен в рамках государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы Жол".

5 июня 2017 года международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в новом терминале Т1 обслужил свой первый рейс по маршруту Астана – Москва.

Напомним, общая территория нового терминала составляет 47 тысяч квадратных метров, включая международный пассажирский и VIP-терминалы, шесть новых стоянок воздушных судов с посадочными рукавами и четыре автобусных посадочных выхода. Кроме того, здесь внедрены высокие технологии и процессы, предназначенные для повышения качества обслуживания в аэропорту. В терминале установлена первая в Казахстане современная система обработки багажа, которая соответствует стандартам Европейского Союза и может обрабатывать до 1200 единиц багажа в час, 50 кабин паспортного контроля, 27 стоек регистрации и 4 стойки саморегистрации.

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