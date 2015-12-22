​Новый труд о Чокане

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550
Аида АХМЕТОВА, Москва

Книга издана на русском языке при содействии Минис­терства культуры и спорта РК и посольства Казахстана в России. Издание приурочено к 180-летию выдающегося казахского ученого и 170-летию РГО.

Жарылкап Бейсенбайулы много лет занимается изучением личности и наследия Чокана Валиханова, он прошел по маршруту его «Дневника поездки на Иссык-Куль» (1856), побывал в местах, где жил и творил казахский этнограф и востоковед. Ж. Бейсенбайулы – автор книг «По следам Чокана» (1977), «Судьба Чокана» (1987), «Чокан» (2009). В новой – дополненной историческими, архивными документами – содержатся важные выводы, касающиеся неизвестных фактов из жизни Чокана Валиханова и его эпохи.

Заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров, открывая презентацию, сообщил, что Русское географическое общество активно сотрудничает с казахстанскими коллегами, реализуются совместные проекты.

– Уникальный жизненный путь Чокана Валиханова – пример гражданского подвига, увлекательных приключений, сноровки военного разведчика, – подчеркнул И. Гуров. – Он достойно нес высокое звание члена Русского географического общества, и очень жаль, что судьба отвела ему слишком мало лет, он многое бы успел сделать.

Советник-посланник посольства Казахстана в России Виктор Темирбаев выразил признательность переводчикам, благодаря которым книга, написанная на казахском языке, стала доступна российским читателям.

– Отрадно, что мероприятие проходит в стенах Русского географического общества, членом которого был Чокан Валиханов, – отметил он. – Наш великий соотечественник внес заметный вклад в мировую культуру, историю, географию, и многие грани его таланта требуют осмыс­ления. Фигура Валиханова объединяет Россию и Казахстан, и в этом смысле он является символом дружбы наших народов.

Член президиума Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Раушан Канапьянова отметила, что для нее, уроженки урочища Сырымбет – родовой усадьбы Валихановых, его имя звучит по-особому. «В год 550-летия Казахского ханства по-новому раскрывается образ Валиханова, – отметила она. – Его исследования и размышления о народах Азии крайне актуальны для понимания сегодняшнего меняющегося мироустройства».

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Кадырбаев считает Чокана Валиханова одним из лучших представителей российской науки XIX века. По его мнению, при всех достоинствах известной книги Ирины Стрелковой о Валиханове из серии ЖЗЛ для осмысления такой личности потребовался новый, более внушительный труд. Им и стало историко-био­графическое повествование Жарылкапа Бейсенбайулы, которое, несомненно, найдет своего читателя.

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