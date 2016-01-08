«Четверть века независимости Казахстана показала, что только сплоченный народ может достигать невероятных вершин развития», – подчеркнул Глава государства в своей статье «План нации – путь к казахстанской мечте», которая была опубликована в газете «Казахстанская правда». В связи с этим для нас, педагогов, важно исходить из основных стратегических задач, поставленных Президентом, когда он озвучивал национальную идею «Мәңгілік Ел».

Глава государства не раз подчеркивал, что, сделав «Мәңгілік Ел» главным направлением, мы должны превратить ее в дорогу развития нашей независимости. Сегодня педагогическое сообщество прекрасно понимает, что подготовка нового поколения специалистов, истинных патриотов, невозможна без воспитания у них высокого уровня национального самосознания и духа, гражданственности и социальной активности, исторического сознания и инновационного мышления. Поэтому так важно привлечение талантливой молодежи в педагогические вузы и всемерное повышение престижа профессии педагога. Как подчеркивает Президент Нурсултан­ Назарбаев­, «образованные, грамотные люди – это основная движущая сила развития человечества в XXI веке». Подготовка таких специалистов – задача высшего образования.

Возлагая особую ответственность за реализацию нового стратегичес­кого курса «Казахстан-2050» на казахский народ как государство­образующую нацию, Глава государства обратил внимание, что адекватный ответ вызовам времени можно дать только при условии сохранения культурного кода нации – языка, духовности, традиций: «Если нация теряет свой культурный код, то разрушается и сама нация». В связи с этим вполне правомерна позиция ученых в том, что национальные идеологии живут долго и нации борются за них как за собственное «я», без которого вообще не может идти речь о нации и перспективах ее исторической жизни. Не случайно во всех цивилизованных странах смыслом образования служит воспитание человека национальной культуры, способного включаться в различные формы деятельности и мышления, вступать в диалог с целью поиска различных культурных смыслов. В научных исследованиях по проблемам национального воспитания учащейся молодежи отмечается: национальное самосознание личности выражает представление о национальной принадлежности, отношение к историческому прошлому нации, ее настоящему и будущему, активность в освоении родного языка, изучении народной культуры, осознание и принятие национальных интересов и ценностных ориентаций.

Исполняя государственную задачу по модернизации высшего педагогического образования, авторский коллектив КазНПУ в 2014 году в рамках внутривузовского проекта на грант ректора разработал Концепцию реализации национальной идеи «Мәңгілік Ел» в вузах Казахстана. На ее основе в том же году совместно с учеными других вузов началась разработка нового учебника «Мәңгілік Ел». Во втором семест­ре 2014/;15 учебного года на базе КазНПУ­ им. Абая новая дисциплина прошла апробацию на всех специальностях очной и заочной форм обучения. Результаты оказались положительными. Сегодня новый учебник издан на русском и казахском языках. По нему обучаются студенты первого курса всех специальностей. Выпуск учебника мы посвятили 550-летию Казахского ханства, 20-летию Конституции и Году Ассамблеи народа Казахстана. При его разработке авторы руководствовались стратегическими задачами государства. В первую очередь это вхождение в число 30 экономически развитых и успешных государств мира, переход к Обществу Всеобщего Труда. И конечно, претворение в жизнь Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ. Новая дисциплина «Мәңгілік Ел» имеет полное научно-методическое обеспечение: рабочую программу, силлабус, тезисы лекций и сам учебник. Мы готовы обеспечить этим материалом все вузы Казахстана. Поскольку глубоко убеждены, что эта дисциплина, основное назначение которой – развитие национального самосознания молодежи, должна занять достойное место в образовательном процессе.

Для дальнейшего развития концепта «Мәңгілік Ел» в ближайшие пять лет и начатого в нашем университете исследования «Научно-практичес­кие основы формирования национального самосознания будущих специалистов в системе высшего образования РК» предлагаем открыть при КазНПУ им. Абая научно-исследовательскую лабораторию МОН РК по вопросам реализации национальной идеи «Мәңгілік Ел» в организациях образования. В новой лаборатории можно было бы заняться изучением новейших научных достижений и успешного опыта в области национального, нравственно-духовного, патриотического воспитания в мировом образовательном пространстве, выявлением уровня сформированности национального самосознания будущих специалистов в вузах Казахстана, разработкой модели формирования национального самосознания будущих специалис­тов в контексте национальной идеи «Мәңгілік Ел». А также материально-техническим обеспечением новой дисциплины, распространением научных идей и практических достижений педагогов, организацией международных, республиканских конференций, методологических семинаров по актуальным проблемам формирования и развития личности будущего специалиста.

Новый казахстанский патриотизм, которому посвящена новая дисцип­лина «Мәңгілік Ел», призван еще более укрепить и объединить наше общество. Все мы – казахстанцы с равными правами и возможностями. И все мы несем ответственность за то, чтобы на нашей земле царили мир и покой. В том числе за сохранение генетического кода нации и укрепление светского характера государства. Это и есть важное условие успешного развития Казахстана в XXI веке.