Новый учебно-лабораторный корпус Кozybayev University откроет двери в сентябре

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов посетил новый учебно-лабораторный корпус Кozybayev University, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Новый корпус включает 70 лабораторий по инженерии, медицине, естественным и сельскохозяйственным наукам. В настоящее время завершаются строительные работы, и уже в сентябре студенты начнут учебный год в новом здании.

«Мы установили здесь лучшее учебное и научное оборудование. Студенты смогут проводить практические опыты и научные эксперименты. Все эти меры направлены на улучшение качества высшего образования в нашем региональном университете», – отметил аким СКО Кумар Аксакалов.

В текущем году на международные программы Университетом Аризоны принято 170 студентов, 50 из которых будут обучаться по программе двойного диплома.

«В рамках меморандума о сотрудничестве была проведена первая приемная кампания по программе двудипломной подготовки кадров Кozybayev University и Университета Аризоны. Программа предусматривает обучение студентов на последнем семестре в головном университете в США. Это открывает большие возможности для молодежи. Выпускники университета будут конкурентоспособными и соответственно смогут претендовать на хорошие условия работы и высокий уровень заработной платы сразу после окончания вуза», – отметил Ералы Тугжанов.

Обучение по международным образовательным программам предусмотрено на трех языках – английском, казахском и русском. Основные направления – IT, инженерия, сельское хозяйство. Обучение будет проходить с учетом строгого соблюдения госстандарта высшего образования.

В Кozybayev University лекции будут читать казахстанские преподаватели, в том числе выпускники программы «Болашак», а также профессоры из США.

Проект реализации программы двудипломной подготовки кадров позволит поднять на новый уровень бренд Кozybayev University, создаст возможность получать международное образование, не выезжая за пределы региона, а также снизить отток молодежи из региона и страны в целом.

В целом, в сфере образования в Северо-Казахстанской области происходят положительные изменения. За 5 лет отток выпускников снизился в 2 раза, с 30% до 16%. В этом году 2,2 тысячи выпускников области поступили в отечественные вузы, из них 64% будут обучаться благодаря грантам – это самый высокий показатель за последние 5 лет.