Новый уровень качества и открытости

Президент принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева.

Главе государства был представлен отчет о текущей деятельности агентства и задачах на предстоящий период.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что агентством проработаны вопросы по исключению излишних препятствий и барьеров для поступления на государственную службу, упрощению порядка выхода из нее, а также повышению открытости госслужбы для любого казахстанца. Особое внимание было уделено процессу дебюрократизации деятельности госаппарата.

Председатель агентства сообщил о реализации программы модернизации информационной системы «Е-қызмет» на 2022–2023 годы. По его словам, до конца нынешнего года посредством создания внешнего портала на базе «Е-қызмет» будет полностью оцифрован процесс отбора и приема на государственную службу. В 2023-м будет проведена работа по автоматизации других кадровых процессов, включая ротацию, стажировку, повышение квалификации. Кроме того, Дархан Жазыкбаев рассказал о повышении качества деятельности государственной службы.

С 2023 года отбор на госслужбу будет проходить в онлайн-режиме с использованием технологии прокторинга. Во исполнение поручения Главы государства о сокращении подведомственных организаций предлагается преобразовать АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» в HR-институт в структуре Академии госуправления с сохранением штата и бюджета.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему совершенствованию системы отбора на государственную службу, продвижению принципа меритократии и внедрению человекоцентричной сервисной модели госаппарата, сообщила пресс-служба Президента.