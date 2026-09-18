Новый вид кошек обнаружили в Боливии

В мире,Природа
Айман Аманжолова
корреспондент

Это первое описание нового вида диких кошачьих за последние 100 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В Боливии нашли ранее неизвестный вид диких кошек — ему дали название Leopardus tilcayo, или тигровая кошка тилкайо.  

Первые наблюдения за тилкайо ученые провели еще в 2016 году, однако для официального признания открытия потребовались продолжительные исследования. Уникальность вида удалось подтвердить с помощью лабораторного анализа: он позволил четко отделить тилкайо от родственных видов.

Тилкайо выделяется рядом характерных особенностей. По размерам этот вид уступает обычной домашней кошке. Его отличают пятна, формирующие леопардовый узор, а еще округлая форма ушей — такая деталь не встречается у прочих мелких кошек, обитающих в этом регионе.

Обнаружение тилкайо задает экологам дополнительные приоритеты: теперь важно позаботиться о сохранении этой популяции. Этот редкий вид обитает в Южной Америке, его ареал ограничен.

#открытие #кошка #Боливия

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