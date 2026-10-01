Новый вид пингвинов обнаружили в южной части Индийского океана

Международная команда ученых впервые за более чем 100 лет выявила новый вид пингвинов. Исследование было опубликовано в журнале Communications Biology, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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Команда ученых Калифорнийского университета под руководством чилийских биологов предоставила генетические доказательства того, что пингвины gentoo (генту) не являются крупным видом пингвинов с несколькими подвидами. На самом деле существует четыре независимых вида пингвинов генту, пишет Калифорнийский университет в пресс-релизе. Один из этих видов ранее был неизвестен, потому что выглядел как любой другой пингвин этого подвида, за исключением незначительных различий в размере и цвете: с белым брюхом и черной спиной.

«Однако генетически вид явно отличается», - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, северные, южные и восточные пингвины генту уже были известны ученым. Юго-восточный пингвин генту, также известный как Pygoscelis kerguelensis, был лишь недавно идентифицирован. Исследование основано на статье, опубликованной в 2020 году, и устанавливает новое название для четвертого вида генту, отмечает Spiegel. Новый вид обитает на Кергелене, удаленном архипелаге в южной части Индийского океана. Люди живут там только на исследовательской станции, каждый остров находится почти в 4000 километрах от Австралии и Южной Африки. Легендарный исследователь Джеймс Кук однажды описал архипелаг как "острова запустения".

Исследователи больше не классифицируют северных, южных и восточных пингвинов генту как подвиды, а как независимые виды пингвинов генту. У пингвинов генту разнообразный рацион. Особи не отходили далеко от гнездовых колоний и гнездились в одном и том же месте год за годом.