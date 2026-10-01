Новый вид пингвинов обнаружили в южной части Индийского океана

В мире,Наука,Природа
Айман Аманжолова
корреспондент

Международная команда ученых впервые за более чем 100 лет выявила новый вид пингвинов. Исследование было опубликовано в журнале Communications Biology, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Команда ученых Калифорнийского университета под руководством чилийских биологов предоставила генетические доказательства того, что пингвины gentoo (генту) не являются крупным видом пингвинов с несколькими подвидами. На самом деле существует четыре независимых вида пингвинов генту, пишет Калифорнийский университет в пресс-релизе. Один из этих видов ранее был неизвестен, потому что выглядел как любой другой пингвин этого подвида, за исключением незначительных различий в размере и цвете: с белым брюхом и черной спиной.

«Однако генетически вид явно отличается», - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, северные, южные и восточные пингвины генту уже были известны ученым. Юго-восточный пингвин генту, также известный как Pygoscelis kerguelensis, был лишь недавно идентифицирован. Исследование основано на статье, опубликованной в 2020 году, и устанавливает новое название для четвертого вида генту, отмечает Spiegel. Новый вид обитает на Кергелене, удаленном архипелаге в южной части Индийского океана. Люди живут там только на исследовательской станции, каждый остров находится почти в 4000 километрах от Австралии и Южной Африки. Легендарный исследователь Джеймс Кук однажды описал архипелаг как "острова запустения".

Исследователи больше не классифицируют северных, южных и восточных пингвинов генту как подвиды, а как независимые виды пингвинов генту. У пингвинов генту разнообразный рацион. Особи не отходили далеко от гнездовых колоний и гнездились в одном и том же месте год за годом.

«В результате популяции на удаленных островах они выработали поведение и экологические адаптации к своей окружающей среде. Со временем они были усилены отбором по всему геному», - заключили ученые.

#открытие #ученые #пингвин

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