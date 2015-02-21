Новый вирус для Android шпионит после выключения смартфона

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Специалисты антивирусной компании AVG сообщили об обнаружении новой вредоносной программы для Android, которая способна сохранять работоспособность даже после выключения смартфона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Благодаря встроенному перехватчику данных вирус встраивается в процесс завершения работы, который запускается при нажатии на кнопку отключения, а затем демонстрирует на экране надписи и изображения, свидетельствующие о выключении.

Вместе с тем якобы отключенный смартфон становится по сути шпионским устройством – он способен делать фотографии при помощи камеры, записывать звуки, отправлять сообщения совершенно незаметно для владельца.

Эксперты успокаивают, что жертвами вируса могут стать лишь владельцы смартфонов на базе Android
Lollipop, включившие root-доступ. Аппараты со стандартными заводскими настройками заражению не подвержены.

Вирус-шпион уже атаковал более десятка тысяч смартфонов преимущественно в Китае, где он распространяется через неофициальные магазины приложений для Android. AVG советует пользователям, которые не хотят стать объектами для слежки, для надежности вынимать батарею из телефона после его выключения.

Стоит заметить, что в конце 2014 года специалисты компании "Доктор Веб" сообщили об обнаружении новой троянской программы, которая заражает мобильные устройства на базе Android. После заражения Android.Dialer.7.origin начинает звонить на премиум-номера, а со счета владельца гаджета списываются значительные суммы.

В настоящее время подобные программы встречаются не так часто, однако все еще используются мошенниками для получения незаконного заработка.

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