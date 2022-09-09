Фото: primeminister.kz
Правительство , Сельское хозяйство
Новый Водный кодекс разрабатывают в Казахстане

Планы по комплексному развитию водной отрасли рассмотрены на заседании Водного совета Казахстана под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что во исполнение задач, обозначенных Главой государства в недавнем Послании народу, готовится трехлетний комплексный план развития водной отрасли.

В рамках него начата разработка нового Водного кодекса, планируется усилить позиции Казахстана в переговорном процессе по трансграничным рекам и утвердить Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2030 годы.

Кроме того, будут разработаны механизмы, которые будут стимулировать сельхозпроизводителей использовать водосберегающие технологии полива, активизируется реконструкция водохозяйственной инфраструктуры и строительство водохранилищ, получит развитие Единая система цифрового водоучета на магистральных и межхозяйственных оросительных каналах.

Также планируется усилить Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства и определить его отраслевым научным центром по проблемам водных ресурсов, а также определить базовый вуз для подготовки востребованных специалистов в водной отрасли.

Премьер-министр поддержал данные подходы и отметил важность качественной проработки каждого направления. При этом Алихан Смаилов поручил ускорить разработку нового плана развития отрасли и внести его на рассмотрение уже в ноябре этого года.

«Необходимо разработать эффективные механизмы стимулирования водосбережения, поэтапно проводить реконструкцию и строительство водохранилищ. Обязательно нужно расширить работу по цифровизации и автоматизации управления водными ресурсами, так как это один из основных способов повышения эффективности в этой сфере», – отметил Алихан Смаилов.

Участники заседания также рассмотрели актуальные вопросы реализации совместных с ЕБРР проектов по восстановлению ирригационных систем в Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областях.

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