Новый военный корабль Ирана переломился на две части в Каспийском море

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Фото с сайта uskowioniran.com
Один из самых крупных иранских военных кораблей, новейший фрегат Damavand, переломился на две части. При этом официально власти страны утверждают, что судно получило незначительные повреждения, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство "Синьхуа".

10 января фрегат Damavand ВМС Ирана в силу неблагоприятных погодных условий налетел на волнорез в Каспийском море, в портовом городе Бендер-Энзели. Высота волн в тот день достигала четырех метров.
Шестеро человек в результате инцидента оказались за бортом. Позже было сообщено о трех погибших моряках.


Фрегат Damavand Фото: Livejornal

Иранские сетевые ресурсы 17 января распространили фотографию потерпевшего крушение фрегата. Судя по снимку, корабль за прошедшие дни не только не был снят с камней, но фактически частично погрузился в море, и, по всей видимости, затоплен в большей части корпуса. Более того, заметен явный перелом корпуса в кормовой части.

Фрегат имеет длину около 100 метров и водоизмещение 1300 тонн. В остав ВМС Ирана он вошел три года назад.

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