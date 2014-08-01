Новый вокзал для столицы

Чтобы достойно встретить посетителей выставки и уже на этапе пребывания в Астане предоставить гостям столицы максимум удобств, в городе будет построен новый железнодорожный вокзал. О текущем развитии и планах по проекту рассказал заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения МТК РК Дмитрий ПОТЛОВ.

– Дмитрий Владимирович, новость о строительстве нового вокзала очень обрадует всех, кто планирует посетить ЭКСПО, воспользовавшись железнодорожным транспортом. Расскажите подробнее о проекте. За чей счет он будет реализован? Каковы сроки строительства?

– Во-первых, хотелось бы отметить, что новый вокзал будет построен в рамках реализации проекта "Развитие железнодорожного узла "Астана", включая строительство вокзального комплекса". Решение это напрашивалось уже давно, ведь столицу из года в год посещает все больше людей, а за время выставки, по предварительным подсчетам, железнодорожным транспортом воспользуются до 300 тысяч человек.

Администратором проекта выступает АО "НК "КТЖ". 24 февраля текущего года между компанией и консорциумом в составе ТОО "Жол жөндеуші" (Казахстан) и АО "Симбол" (Турция) заключен договор на строительно-монтажные работы.

Учитывая необходимость ввода нового вокзала к 2017 году, решено за предстоящий период обеспечить строительство первого пускового комплекса I очереди. Реализация его будет осуществляться за счет собственных средств КТЖ. Таким образом, срок реализации проекта определен датами с 25 февраля 2014 года по 30 мая 2017 года.

– Если речь идет о таком количестве посетителей, на какой пассажиропоток рассчитан вокзал?

– Расчетная пропускная способность вокзала – 12 тысяч пассажиров в сутки, но в так называемом режиме "основного события" – период проведения выставки – новый железнодорожный вокзал сможет ежедневно принимать до 35 тысяч пассажиров.

– Уже известно, где он будет расположен?

– Место строительства было отдельным предметом обсуждений. Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант, провели комплексный анализ. В результате местом определено пересечение улиц Жүмекена Нәжімеденова и Шарбақты по оси аллеи Мыңжылдық южнее поселка Промышленного.

– На какой стадии сейчас находится строительство?

– В данный момент на строительной площадке проводится монтаж временных зданий и сооружений, проведена отсыпка временных дорог, осуществляется работа по монтажу ограждения территории, проектируется здание вокзала, подъездных путей к нему.

– А что с существующим железнодорожным вокзалом? Будет ли он работать во время ЭКСПО?

– Обязательно. Более того, в рамках подготовки к выставке в действующем вокзале Астаны, а также вокзалах Алматы, Кокшетау и Караганды планируется проведение капитального ремонта. Проектно-сметная документация будет готова уже в III квартале 2014 года. Сами же работы осуществятся в 2015–2016 годах.

– Ранее сообщалось, что предстоит большая работа по повышению уровня безопасности на этих железнодорожных вокзалах. Что конкретно изменится?

– Помимо систем видеонаблюдения, круглосуточной охраны и всех видов сигнализации, на внеклассных и вокзалах первого класса, в зависимости от степени угроз, по аналогии с аэропортами планируется ввести процедуру досмотра. При этом предусмотрен трехуровневый режим опасности – когда досмотр пассажиров осуществляется выборочно либо полностью.