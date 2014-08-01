Статьи
Новый вокзал для столицы
Эльдар УСМАНОВ

Чтобы достойно встретить посетителей выставки и уже на этапе пребывания в Астане предоставить гостям столицы максимум удобств, в городе будет построен новый железнодорожный вокзал. О текущем развитии и планах по проекту рассказал заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения МТК РК Дмитрий ПОТЛОВ.

– Дмитрий Владимирович, новость о строительстве нового вокзала очень обрадует всех, кто планирует посетить ЭКСПО, воспользовавшись железнодорожным транспортом. Расскажите подробнее о проекте. За чей счет он будет реализован? Каковы сроки строительства?

– Во-первых, хотелось бы отметить, что новый вокзал будет построен в рамках реализации проекта "Развитие железнодорожного узла "Астана", включая строительство вокзального комплекса". Решение это напрашивалось уже давно, ведь столицу из года в год посещает все больше людей, а за время выставки, по предварительным подсчетам, железнодорожным транспортом воспользуются до 300 тысяч человек.

Администратором проекта выступает АО "НК "КТЖ". 24 февраля текущего года между компанией и консорциумом в составе ТОО "Жол жөндеуші" (Казахстан) и АО "Симбол" (Турция) заключен договор на строительно-монтажные работы.

Учитывая необходимость ввода нового вокзала к 2017 году, решено за предстоящий период обеспечить строительство первого пускового комплекса I очереди. Реализация его будет осуществляться за счет собственных средств КТЖ. Таким образом, срок реализации проекта определен датами с 25 февраля 2014 года по 30 мая 2017 года.

– Если речь идет о таком количестве посетителей, на какой пассажиропоток рассчитан вокзал?

– Расчетная пропускная способность вокзала – 12 тысяч пассажиров в сутки, но в так называемом режиме "основного события" – период проведения выставки – новый железнодорожный вокзал сможет ежедневно принимать до 35 тысяч пассажиров.

– Уже известно, где он будет расположен?

– Место строительства было отдельным предметом обсуждений. Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант, провели комплексный анализ. В результате местом определено пересечение улиц Жүмекена Нәжімеденова и Шарбақты по оси аллеи Мыңжылдық южнее поселка Промышленного.

– На какой стадии сейчас находится строительство?

– В данный момент на строительной площадке проводится монтаж временных зданий и сооружений, проведена отсыпка временных дорог, осуществляется работа по монтажу ограждения территории, проектируется здание вокзала, подъездных путей к нему.

– А что с существующим железнодорожным вокзалом? Будет ли он работать во время ЭКСПО?

– Обязательно. Более того, в рамках подготовки к выставке в действующем вокзале Астаны, а также вокзалах Алматы, Кокшетау и Караганды планируется проведение капитального ремонта. Проектно-сметная документация будет готова уже в III квартале 2014 года. Сами же работы осуществятся в 2015–2016 годах.

– Ранее сообщалось, что предстоит большая работа по повышению уровня безопасности на этих железнодорожных вокзалах. Что конкретно изменится?

– Помимо систем видеонаблюдения, круглосуточной охраны и всех видов сигнализации, на внеклассных и вокзалах первого класса, в зависимости от степени угроз, по аналогии с аэропортами планируется ввести процедуру досмотра. При этом предусмотрен трехуровневый режим опасности – когда досмотр пассажиров осуществляется выборочно либо полностью.

Популярное

Все
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
"Я не говорю "нет" – министр труда о снижении пенсионного возраста для казахстанок
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
Видео с "черной массой, сливаемой в Каспий", прокомментировали в Департаменте экологии
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Статьи
Усыпальницы Великой степи
Статьи
По коням, опера!
Статьи
Беречь, а не уничтожать
Статьи
Просто легенда – Асанали Ашимов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]