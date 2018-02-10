Новый вызов бросили Геннадию Головкину

Американский средневес Джермалл Чарло нацелился на поединки с лучшими представителями своего дивизиона – Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, пишет Sports.kz
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"С кем я хочу встретиться следующим? Вы и правда хотите знать? Я хочу "Little G" или большого "Канело". Я хочу большой бой, привезти его прямо в свой город", – заявил Джермалл в интервью Dontae’s Boxing Nation.
3 марта Джермалл Чарло сразится со своим соотечественником Уго Сентено за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в средней категории.