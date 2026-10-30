Новый взгляд, современное прочтение

Статьи,Креативная индустрия
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Пять лет назад в Атырау открылись двери центра современной культуры YEMAA. Свою деятельность он начал с выставки казахстанских художников «Обретение ∞ Изобретение». Выставка была посвящена исследованию визуальных символов в творчестве художников, рожденных в 80-е.

фото центра YEMAA

Главная цель мультидисциплинарного пространства – развитие современного искусства и формирование региональной культуры. Для посетителей здесь устраивают выставки, театральные постановки, перформансы, кинопоказы, воркшопы, лекции, встречи с художниками, скульпторами, поэтами, музыкантами и теми, кто готов поделиться своим опытом в искусстве.

Также в центре есть библиотека, открытая для каждого. В ее фонде собрано около 500 книг по искусству, культурологии, философии, дизайну, современной художественной литературе.

Бывает, проходят и неформатные мероприятия. К примеру, «Қазы-қарта и другие истории» – под таким необычным названием была проведена художественная выставка, посвященная, как ее позиционируют организаторы, «антропологии и политике еды». Идея заключалась в том, чтобы увидеть в еде больше, чем источник микроэлементов и нутриентов, необходимых для жизнеобеспечения организма.

Для неблагополучного в экологическом отношении западного региона острой темой остается проблема Каспийского моря. О ней красноречиво рассказала фотовыставка фотографа Оспана Али «Последний берег». Экспозиция организована международным движением Save the Caspian Sea. На фотографиях запечатлены уходящая вода, изменившиеся ландшафты, а также люди, чья жизнь связана с морем. Среди них – ученые, экоактивисты, журналисты и жители прикаспийских регионов. Все они свидетели того, как меняется экосистема Каспия.

Тема сохранения водных ресурсов была затронута и на очередной выставке молодых художников «Жайықпен көрісу». В этот раз главной героиней стала река Жайык. Представленные на выставке арт-проекты молодых художников были созданы с использованием разных материалов в новых медиа и традиционных техниках. Их объединяло желание выразить свое видение западного фронтира на берегу трансграничной реки Жайык как переплетение прошлого и будущего с настоящим.

Участница выставки Акзель Бейсембай представила несколько работ. Одна из композиций, расположившаяся прямо на полу, называется «Спящий». Как рассказала художница, данная работа выполнена из глины, взятой из реки Жайык.

– Если смотреть на нее прямо, то можно заметить, что это лежачий человечек, похожий на балбала – таинственное каменное изваяние, подымающееся из земли. Образ возник передо мной после экспедиции в Мангистаускую область. То, что было в прошлом колоссальным, в данный момент может стать просто каким-то фоном для селфи у любителей красивых фотографий, – отметила Акзель Бейсембай.

А вот экспозиция художницы Нары Бейбіт, представленная в пространстве YEMAA, выстроена в формате исследования того, как общественные установки, пропаганда и исторический опыт формируют отношение к женщине и насилию. Через абстрактные образы и видеоработу автор предлагает зрителю задуматься над тем, почему покорность до сих пор воспринимается как норма и какую цену за это платят женщины.

– Я приглашаю зрителя к размышлению, а не предлагаю готовую интерпретацию. Меня интересовал визуальный язык и то, как в разные периоды изображали казахскую женщину и народы Центральной Азии в целом. Во многих визуальных источниках – живописи, иллюстрациях, кино – они представлены как отсталые, почти дикари. Это тоже форма пропаганды, одна из самых сильных, потому что изображение считывается мгновенно, на уровне подсознания, – рассказала Нары Бейбіт.

Зарубежные гости – не редкость в центре современной культуры. Два года назад была проведена выставка фотоколлажей французской художницы Адель Желански «Мен Сені Жақсы Көремін». Были представлены 20 работ, в которых художница запечатлела пейзажи, исторические места, обычные пяти­этажки в городах, где проиллюстрирована жизнь обычных людей.

Многим запомнилась выставка «Где же ты, Тетис?». В рамках нее были представлены работы молодых казахстанских художников, выполненные в направлении Art & Science – на стыке искусства, науки и биотехнологий. Авторы работ – участники резиденции YEMAA.

Креативное пространство объединяет представителей творческих профессий со всего Казахстана и дарит молодым художникам возможность окунуться в культурную среду, познакомиться с другими мастерами, обменяться опытом и реализовать совместные художественные проекты. Цель YEMAA – дать участникам знания о западном регионе Казахстана через различные подходы к исследованию: социальные, художественные и научные.

#Атырау #креативная индустрия #YEMAA

Популярное

Все
База гражданской ответственности
Защищая внешние рубежи государств СНГ
Когда есть искренний интерес
Смеяться, право, не грешно
Мировое первенство в Астане
Потенциал есть, мотивации нет
Укрепление солидарности на пространстве ОТГ
Долгосрочные приоритеты
Наши клубы стартовали с побед
Министр обороны встретился с инициативной группой родных военнослужащих
Народные университеты
Город, который покинули
О важном в деталях
«Барыс» вернулся в тройку лидеров Востока
Боксеры из Улытау завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Будущее зависит от каждого из нас
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Участок улицы Шерхана Муртазы перекроют в Астане
И согреют, и украсят
В Астане прошла творческая встреча с писательницей Розой Мукановой
Праздничные концерты ко Дню Республики проходят во всех районах Астаны
100 волонтеров из трех стран объединились ради восстановления Приаралья
Глава государства анонсировал запуск третьего суперкомпьютера в Казахстане
В Казахстане рассматривают меры по увеличению будущих пенсий
Синергия науки и бизнеса
В Алматы провели масштабную уборку горных ущелий
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи

Читайте также

«Барыс» вернулся в тройку лидеров Востока
Город, который покинули
Наши клубы стартовали с побед
Народные университеты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]