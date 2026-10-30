Новый взгляд, современное прочтение

Главная цель мультидисциплинарного пространства – развитие современного искусства и формирование региональной культуры. Для посетителей здесь устраивают выставки, театральные постановки, перформансы, кинопоказы, воркшопы, лекции, встречи с художниками, скульпторами, поэтами, музыкантами и теми, кто готов поделиться своим опытом в искусстве.

Также в центре есть библиотека, открытая для каждого. В ее фонде собрано около 500 книг по искусству, культурологии, философии, дизайну, современной художественной литературе.

Бывает, проходят и неформатные мероприятия. К примеру, «Қазы-қарта и другие истории» – под таким необычным названием была проведена художественная выставка, посвященная, как ее позиционируют организаторы, «антропологии и политике еды». Идея заключалась в том, чтобы увидеть в еде больше, чем источник микроэлементов и нутриентов, необходимых для жизнеобеспечения организма.

Для неблагополучного в экологическом отношении западного региона острой темой остается проблема Каспийского моря. О ней красноречиво рассказала фотовыставка фотографа Оспана Али «Последний берег». Экспозиция организована международным движением Save the Caspian Sea. На фотографиях запечатлены уходящая вода, изменившиеся ландшафты, а также люди, чья жизнь связана с морем. Среди них – ученые, экоактивисты, журналисты и жители прикаспийских регионов. Все они свидетели того, как меняется экосистема Каспия.

Тема сохранения водных ресурсов была затронута и на очередной выставке молодых художников «Жайықпен көрісу». В этот раз главной героиней стала река Жайык. Представленные на выставке арт-проекты молодых художников были созданы с использованием разных материалов в новых медиа и традиционных техниках. Их объединяло желание выразить свое видение западного фронтира на берегу трансграничной реки Жайык как переплетение прошлого и будущего с настоящим.

Участница выставки Акзель Бейсембай представила несколько работ. Одна из композиций, расположившаяся прямо на полу, называется «Спящий». Как рассказала художница, данная работа выполнена из глины, взятой из реки Жайык.

– Если смотреть на нее прямо, то можно заметить, что это лежачий человечек, похожий на балбала – таинственное каменное изваяние, подымающееся из земли. Образ возник передо мной после экспедиции в Мангистаускую область. То, что было в прошлом колоссальным, в данный момент может стать просто каким-то фоном для селфи у любителей красивых фотографий, – отметила Акзель Бейсембай.

А вот экспозиция художницы Нары Бейбіт, представленная в пространстве YEMAA, выстроена в формате исследования того, как общественные установки, пропаганда и исторический опыт формируют отношение к женщине и насилию. Через абстрактные образы и видеоработу автор предлагает зрителю задуматься над тем, почему покорность до сих пор воспринимается как норма и какую цену за это платят женщины.

– Я приглашаю зрителя к размышлению, а не предлагаю готовую интерпретацию. Меня интересовал визуальный язык и то, как в разные периоды изображали казахскую женщину и народы Центральной Азии в целом. Во многих визуальных источниках – живописи, иллюстрациях, кино – они представлены как отсталые, почти дикари. Это тоже форма пропаганды, одна из самых сильных, потому что изображение считывается мгновенно, на уровне подсознания, – рассказала Нары Бейбіт.

Зарубежные гости – не редкость в центре современной культуры. Два года назад была проведена выставка фотоколлажей французской художницы Адель Желански «Мен Сені Жақсы Көремін». Были представлены 20 работ, в которых художница запечатлела пейзажи, исторические места, обычные пяти­этажки в городах, где проиллюстрирована жизнь обычных людей.

Многим запомнилась выставка «Где же ты, Тетис?». В рамках нее были представлены работы молодых казахстанских художников, выполненные в направлении Art & Science – на стыке искусства, науки и биотехнологий. Авторы работ – участники резиденции YEMAA.

Креативное пространство объединяет представителей творческих профессий со всего Казахстана и дарит молодым художникам возможность окунуться в культурную среду, познакомиться с другими мастерами, обменяться опытом и реализовать совместные художественные проекты. Цель YEMAA – дать участникам знания о западном регионе Казахстана через различные подходы к исследованию: социальные, художественные и научные.