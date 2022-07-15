Общество
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Елена Левкович

Попробуем еще вот так

Новый закон призван «привести в чувство» поставщиков услуг связи.

Приняты меры для качественного Интернета: 11 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Документ стал итогом ранее данного Президентом поручения усилить защиту прав потребителей в области связи, внедрить и ужесточить ответственность за значительное расхождение реальных параметров интернет-связи от заявленных операторами.

Для реализации поручения отечественным Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) совместно с депутатским корпусом были выработаны меры, направленные на усиление ответственности операторов за предоставление пользователям услуг, не соответствующих стандартам, техническим нормам и показателям качества. Теперь в случае выявления нарушений операторы связи вместо 100 МРП будут оштрафованы на 1 000 месячных расчетных показателей, то есть более чем на 3 млн тенге, а в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится с 200 до 1 500 МРП.

Как показал анализ, проведенный МЦРИАП, количество жалоб на плохое качество связи выросло в 10 раз. По итогам 2021 года ведомством проведено 562 проверки, тогда как в 2020-м была лишь 51, инициированная услугополучателями.

Куда же нужно обратиться, чтобы провайдера взяли на карандаш? Пожаловаться казахстанцы могут в Комитет телекоммуникаций при МЦРИАП либо в областную территориальную инспекцию связи посредством портала «Электронного правительства», системы подачи обращений Е-Оtinish или предоставив обращение в бумажном виде. В жалобе необходимо указать предмет обращения, наименование оператора связи и точный адрес заявителя, по которому необходимо провести проверку.

Далее обращение будет зарегистрировано в органах прокуратуры для назначения проверки, в ходе которой проводятся замеры по качеству предоставляемых услуг связи. В случае подтверждения причин жалобы в отношении оператора составляется административный протокол в виде штрафа согласно статье 637 Кодекса об административных правонарушениях и вносится предписание об устранении нарушений на срок, установленный должностным лицом.

Правда, возникает вопрос: а сработает ли ужесточение мер? Ведь на поставщиков услуг связи жалуются ежедневно. Только ничего от этого не меняется: порой посмотреть фильм на каком-либо видеохостинге – терпения не наберешься. Да и с мобильным Интернетом ситуация иногда из рук вон плохая. При этом найти виноватых – «попробуй докажи».

Приведу свой пример. Минувшей весной домашний Интернет практически приказал долго жить. Реанимационные меры в виде перезагрузки приставки результатов не дали, и я вызвала бригаду ремонтников от компании – поставщика связи. Парни долго возились с оборудованием, делали какие-то замеры, в итоге объявили, что наш модем не «тянет» площадь квартиры: сам тариф мощный, а аппаратура – нет. На вопрос как с этим бороться, посоветовали для начала обратиться в офис провайдера и попросить заменить модем, но так как поменяют на, скорее всего, такой же по объему покрытия, то надежнее будет купить роутер. Цена вопроса – 18–25 тыс. тенге.

Начать решила с обмена модема. Собрала все проводки, приношу, а мне говорят: «И кто это Вас надоумил сюда прийти? Наши ребята? Ну вот позвоните этим ребятам и скажите, чтобы они для начала научились свою работу хорошо делать». А стоявшая в очереди женщина добила: «Бесполезно это все. Мы тоже уже сколько жаловались, вызывали. Хоть 10 раз поменяйте и что-то докупите – не будет этот Интернет нормально работать, проходили уже». То, что конкретно этот поставщик – пройденный этап, женщина подтвердила пакетом с оборудованием, принесенным для сдачи. «Теперь будем менять компанию, хотя, мне кажется, все они одинаковые...» – резюмировала дама.

Вот и получается, что даже под угрозой разрыва договора об оказании услуг отечественные интернет-компании не стараются что-то изменить в печальной (для абонентов) ситуации. И ведь уйти не к кому – выбор провайдеров невелик, и жалобы на них идентичны. Остается надеяться, что новый закон, бьющий по карману поставщиков связи, хоть немного приведет их в чувство ответственности перед потребителями.

 

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