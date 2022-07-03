Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики

Максат Турлубаев назначен заместителем руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.

Турлубаев Максат Кайратович родился в 1987 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности «Экономика», Сеульский национальный университет со степенью магистра государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности эксперта департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010-2016 гг. – главный эксперт, руководитель управления департамента политики управления обязательством государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики РК.

В 2016-2020 гг. – руководитель управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области.

В 2020-2021 гг. – руководитель управления финансов Павлодарской области.

С 2021 года по настоящее время занимал должность инспектора Секретариата Руководителя Администрации Президента РК.

Член Президентского молодежного кадрового резерва. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2019 г.).