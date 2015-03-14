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Новый завод – новые перспективы
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
Предприятие занимается производством многокомпонентных высококачественных дезинфицирующих и антисептических средств. История его создания такова. В 2010 году, как показывал анализ рынка, Казахстан импортировал около 95% антисептических средств медицинского назначения из ближнего и дальнего зарубежья. В стране были только две компании, производящие подобные средства.

– Мы рискнули и запустили производство. Сегодня наше предприятие, выпускающее более 30 наименований продукции, вышло на российский рынок, – рассказывает генеральный директор компании Данияр Алшанбаев.

Для пуска подобного производства недостаточно было просто закупить технологические линии, переоборудовать помещение, предстояло еще привлечь высококвалифицированных специалистов. Все эти задачи были решены, и сегодня предприятие уверенно смотрит в будущее.
Производственный комплекс "Аврора" успешно претворяет в жизнь задачу увеличения казахстанского содержания в товарах и услугах, сертификат СТ KZ позволяет участвовать в тендерах по государственным закупкам.

– Качество отечественной продукции – главный фактор ее конкурентоспособности, – отметил руководитель. – Во-первых, исходное сырье покупается у ведущих мировых производителей, где его приобретают и европейские компании, выпускающие дезинфицирующие средства.
Как известно, средства для стерилизации изделий медицинского назначения имеют три направления: кожные септики для обработки рук хирургов и медперсонала, дезинфицирующие средства для обработки инструментов и мебели, изделия для холодной химической стерилизации. Разработки казахстанских специалистов ничем не уступают их международным аналогам, они прошли сертификацию, испытания, при этом дешевле по цене.

Примечательно, что в производственном комплексе работает научно-исследовательский отдел. Одна из главных его задач – разработка рецептур дезинфицирующих и моющих средств. В штате компании состоят врачи-эпидемиологи, разрабатывающие методические сопровождения к препаратам. Контроль качества проводится на трех этапах – от сырья до готовой продукции. Для того чтобы уменьшить ее себестоимость, создали пластиковый цех, который выпускает собственную тару. Фасовка происходит на 3 линиях финского производства.

С 2012 года компания принимает участие в программе ГП ФИИР по проекту "Комплексная модернизация действующего производства дезинфицирующих средств для лечебно-профилактических учреждений", в ходе реализации которого было достигнуто увеличение производственных мощностей в 6 раз, кроме того, значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции.

Руководство компании связывает большие перспективы с новой индустриальной зоной в Алатауском районе Алматы. Сегодня производственные площади завода составляют около 2 500 кв. м, новый же завод будет почти в 2,5 раза больше.

– Там мы сможем учесть все нюансы технологического процесса. Это гораздо эффективнее, чем переоборудовать уже имеющиеся помещения, – говорит бизнесмен. – Для нас очень важно, что обязательства государства по строительству инфраструктуры значительно уменьшают издержки предприятий. Проводимая в стране политика по поддержке предпринимательства дает свои результаты.

Для строительства завода компания рассматривает механизмы льготного кредитования, которые предлагает государство. Намечается, что на новом заводе будет осваиваться технология пеномоющих средств и бытовой химии. Также предприятие планирует освоить и выпуск моющих средств для пищевой промышленности, поскольку в этом секторе пока присутствует значительная доля импорта.

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