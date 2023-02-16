Нож обнаружили при проверке на проходной у студента колледжа в Костанае

Складной нож обнаружили у студента в городе Костанае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: kstnews.kz

15 февраля охранник товарищества при проверке металлоискателем на проходной одного из колледжей Костаная обнаружил в кармане куртки первокурсника складной нож.

Сотрудники оперативно-следственной группы изъяли нож и доставили 18-летнего студента в отдел полиции.

Выяснилось, что парень – учащийся другого колледжа и приехал в это учебное заведение на мероприятие.

Студент пояснил, что помогал родителям по хозяйству, а кнопочный нож после остался в его куртке, о чем он забыл, так как весит предмет мало.

Меж тем экспертиза показала, что нож не является холодным оружием.

Со студентом провели профилактическую беседу и уведомили о происшествии его родителей.