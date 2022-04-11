Ножом в сердце ударила родственника жительница города Аркалыка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.

Происшествие случилось в Аркалыке, в поселке Новый. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

35-летняя женщина в ходе конфликта нанесла ножевое ранение в область сердца 45-летнему родственнику. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемая задержана по горячим следам и водворена изолятор временного содержания.