Ножом в сердце: женщину приговорили к 10 годам тюрьмы в Рудном

В Костанайской области специализированный суд по уголовным делам вынес 36-летней женщине приговор за убийство 28-летнего мужчины из Рудного, сообщает Кstnews.kz
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По материалам дела в квартиру по улице Марите в Рудном альпинист-монтажник Роман Абишев был приглашен своим коллегой: сыграть в нарды, выпить пива. В компании находились люди, в прошлом имевшие проблемы с законом и отбывавшие срок. Среди них была Ульяна Корелина. За столом разговор зашел о жизни в колониях, и Роман решил выказать свою осведомленность в этом вопросе. Нетрезвая Ульяна сделала резкое замечание, после чего в результате ссоры схватила со стола кухонный нож и ударила парня в сердце.
По приговору суда Корелина получила за убийство 9 лет в колонии средней безопасности. Год добавился в счет неотбытого срока наказания за предыдущее преступление.
В местах лишения свободы она должна принудительно лечиться от наркозависимости.