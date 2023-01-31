НПК выдвинула кандидатов

Быть первыми – уже стало визитной карточкой НПК, отметил председатель партии Ермухамет Ертысбаев. НПК первой предложила свои поправки в Конституцию страны, первой поддержала реформы действующего Президента Касым-Жомарта Токаева после его сентябрьского Послания народу Казахстана. И вот снова первой выдвинула кандидатов в Мажилис и огласила главные принципы предвыборной программы, хоть агитация и начинается только в феврале.

– Чтобы власть была народной, надо передать реальные полномочия народным избранникам – депутатам Мажилиса и маслихатов, – подчеркнул Ермухамет Ертысбаев. – Тогда казахстанцы добьются подотчетности госаппарата органам представительной власти, очистки судебных и правоохранительных органов от коррупционеров и выборности акимов всех уровней.

Жизнь показывает, что идеи социальной справедливости по-прежнему живы в народе. Пришло время для их воплощения, считает председатель Народной партии Казахстана.

– Как сказал в своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев, в Казахстане завершается эпоха олигархического капитализма, и мы будем строить государство с высокой социальной ответственностью. На языке политологов – это социализм. Все мировоззренческие программные установки Главы государства – это резкий левоцентристский уклон социал-демократического характера. Именно поэтому наша партия поддержала действующего Президента и на Конституционном референдуме, и на внеочередных президентских выборах, – пояснил Ермухамет Ертысбаев.

Главными же ориентирами социальной политики должны быть забота о каждом казахстанце и повышение уровня жизни. А это – борьба с бедностью, совершенствование трудового законодательства и пенсионной системы, качественное и доступное образование и здравоохранение, поддержка госязыка, социальные лифты для молодежи. Для этого стране нужна продуманная масштабная экономическая программа, позволяющая обеспечить финансовое сопровождение всех внедряемых нововведений.

– Для этого следует разработать и принять закон «О борьбе с бедностью». Кардинально изменить Трудовой кодекс, который будет защищать права не только работодателей, но и наемных работников и самозанятых, – отметил Ермухамет Ертысбаев. – Страна также нуждается в прогрессивной пенсионной системе. Нужно вернуться к проверенным, работающим пенсионным схемам, каковой является солидарно-накопительная пенсионная система.

В ходе съезда была принята предвыборная программа партии и выдвинуты кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента, как по партийному списку, так и по одномандатным округам.

– В наших рядах есть представители разных этносов и социальных страт. Чем больше в обществе мнений и чем они разнообразнее, тем эффективнее будет демократия, – отметил лидер партии.

Об уже имеющихся результатах работы фракции Народной партии Казахстана рассказала депутат Мажилиса Ирина Смирнова. Так, по ее словам, предложение НПК о том, что земля и ее недра должны принадлежать народу, нашло отражение в обновленной Конституции. Первые шаги к распределению богатств страны уже сделаны: по предложению Президента половина ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будет распределяться между детьми Казахстана.

В Мажилисе партия была активно вовлечена в законотворческую работу. В частности, принимала участие в принятии законов «О банкротстве физических лиц», «Об агломерации». НПК также выступала против увеличения пенсионного возраста для женщин.

Однако, чтобы построить Справедливый Казахстан, предстоит еще многое сделать. Мнением о том, какая именно работа предстоит как народным избранникам, так и всем казахстанцам в целом, поделились сами кандидаты в депутаты, руководители филиалов и представители цент­рального аппарата НПК.

Так, глава Алматинского городского филиала НПК Нурсултан Шоканов подчеркнул, что январские события стали катализатором для масштабных политических изменений.

– Мы хотим и можем участвовать в реализации реформ, намеченных Президентом, – сказал Шоканов. – У нас с ним общие цели и задачи, которые мы хотим реализовать на благо страны!