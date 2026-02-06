Фото: НПК

Мероприятие было организовано в рамках партийной школы, площадки для совершенствования навыков публичной полемики. Партийцы здесь учатся работать с фактами, выстраивать аргументацию, стратегию и риторику докладов, контролировать логику выступлений и соблюдать отведенный временной регламент. Возраст участников не ограничен, сфера их деятельности – самая разнообразная.

Проект реализуется во всех регионах республики на базе филиалов НПК. Нынешние дебаты стали одними из серии аналогичных дискуссий.

– К сожалению, узкопрофильные специалисты определенных отраслей, обладая необходимыми знаниями и умениями, не всегда могут четко сформулировать свои инициативы и аргументированно отстаивать заявленные позиции, – констатировал один из организаторов мероприятия, депутат Мажилиса, руководитель молодежного крыла НПК «JAS ORTA» Ислам Сункар. – А ведь им необходимо защищать интересы людей, интересы НПК, интересы отрасли, интересы бизнеса и т.д. Поэтому мы создали такую площадку – для оттачивания полемического мастерства.

По условиям дебатов, к выступлениям не готовятся заранее. Тему своего доклада и позицию, которую они должны защищать, спикеры узнают на месте. Затем члены жюри дают свою оценку, насколько докладчик сумел привести четкие аргументы и факты в пользу той точки зрения, которую он защищает.

Дебаты проходят на самые актуальные и реальные темы. Темой нынешних стало обсуждение проекта новой Конституции РК: «Преамбула Конституции – компас будущего», «Человекоориентированное государство» и пр. Так, выступая за однопалатный Парламент, участница дебатов, активистка НПК, руководитель проектной компании Найля Аппасова отметила, что этот вопрос логически стоит в цепочке реформ, реализованных ранее.

– Эта реформа и трансформация политической системы просто неизбежна, – заявила Аппасова. – И она приведет к тому, что в однопалатном Парламенте будут присутствовать именно профессионалы своего дела, имеющие опыт и знания и способные взять на себя ответственность за принятие решений.

Другой участник, политолог, директор ЦАИ «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев, выступая с докладом «Сильные институты вместо сильных персон», доказал, что текущая Конституционная реформа, ориентирована на реализацию сильной системы управления.

– В новой Конституции для этого созданы все необходимые условия, – констатировал политолог.

Народная партия Казахстана намерена и далее продолжать эту работу.