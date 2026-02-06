НПК выступила в поддержку проекта новой Конституции и его человекоцентричного подхода

Конституционная реформа
79
Айман Аманжолова
корреспондент

Их участниками стали активисты партии, передает Kazpravda.kz

Фото: НПК

Мероприятие было организовано в рамках партийной школы, площадки для совершенствования навыков публичной полемики. Партийцы здесь учатся работать с фактами, выстраивать аргументацию, стратегию и риторику докладов, контролировать логику выступлений и соблюдать отведенный временной регламент. Возраст участников не ограничен, сфера их деятельности – самая разнообразная.

Проект реализуется во всех регионах республики на базе филиалов НПК. Нынешние дебаты стали одними из серии аналогичных дискуссий.

– К сожалению, узкопрофильные специалисты определенных отраслей, обладая необходимыми знаниями и умениями, не всегда могут четко сформулировать свои инициативы и аргументированно отстаивать заявленные позиции, – констатировал один из организаторов мероприятия, депутат Мажилиса, руководитель молодежного крыла НПК «JAS ORTA» Ислам Сункар. – А ведь им необходимо защищать интересы людей, интересы НПК, интересы отрасли, интересы бизнеса и т.д. Поэтому мы создали такую площадку – для оттачивания полемического мастерства.

По условиям дебатов, к выступлениям не готовятся заранее. Тему своего доклада и позицию, которую они должны защищать, спикеры узнают на месте. Затем члены жюри дают свою оценку, насколько докладчик сумел привести четкие аргументы и факты в пользу той точки зрения, которую он защищает.

Дебаты проходят на самые актуальные и реальные темы. Темой нынешних стало обсуждение проекта новой Конституции РК: «Преамбула Конституции – компас будущего», «Человекоориентированное государство» и пр. Так, выступая за однопалатный Парламент, участница дебатов, активистка НПК, руководитель проектной компании Найля Аппасова отметила, что этот вопрос логически стоит в цепочке реформ, реализованных ранее.

– Эта реформа и трансформация политической системы просто неизбежна, – заявила Аппасова. – И она приведет к тому, что в однопалатном Парламенте будут присутствовать именно профессионалы своего дела, имеющие опыт и знания и способные взять на себя ответственность за принятие решений.

Другой участник, политолог, директор ЦАИ «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев, выступая с докладом «Сильные институты вместо сильных персон», доказал, что текущая Конституционная реформа, ориентирована на реализацию сильной системы управления.

– В новой Конституции для этого созданы все необходимые условия, – констатировал политолог.

Народная партия Казахстана намерена и далее продолжать эту работу.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Астана принимает Кубок Дэвиса
Мир посредством диалога
Большие возможности и востребованный потенциал
Безопасность, здоровье, образование
Обеспечивая практическую направленность реформ
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для достижения взаимовыгодных результатов
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Новый этап конституционных реформ
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Кошкина любовь
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Федерация профсоюзов обратилась к казахстанцам в поддержку …
О международных обязательствах Казахстана в рамках новой Ко…
Казахстанский институт общественного развития выразил подде…
Молодежь партии «Ауыл» поддерживает Конституционную реформу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]