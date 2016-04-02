НПП прогнозирует резкое снижение цен на огурцы

Экономика
Фото с сайта parnikiteplicy.ru
НПП прогнозирует в ближайшее время резкое снижение цен на местные тепличные огурцы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

"В Казахстане в ближайшие две – три недели цена на местные огурцы, выращиваемые в теплицах, заметно снизится...На юге Казахстана уже вышли на производство и в открытом грунте, и в теплицах приспособлены "под пленкой", поэтому продукция есть. В ближайшие две – три недели цена (на местные огурцы) пойдет резко вниз, потому что предложение будет довольно большим", – сообщил секретарь секретариата Комитета пищевой промышленности НПП РК "Атамекен" Ербол Есенеев.

Вместе с тем он отметил, что существует такое понятие, "как необеспеченный спрос".

"Цена на овощи-фрукты в закрытом грунте варьируется, в частности, по огурцам от 90 до 800 тенге, в самый пик январь – февраль. Если говорить о возможностях, то в принципе, Казахстан готов не то чтобы закрыть все свои потребности, но и экспортировать. Поэтому если мы говорим о стоимости в 400–500 тенге, за которые сейчас продаются огурцы и томаты, то "львиная" доля в себестоимости – это затраты на обогрев теплиц", – пояснил представитель Нацпалаты.

При этом он добавил, что уже сейчас наблюдается увеличение предложения этого вида продукции с юга Казахстана.

"Буквально недавно у нас были двусторонние встречи с китайскими партнерами, и я вам могу сказать, что наши продукты по качеству и по цене намного привлекательнее. Мясо у них дороже практически в 3 раза, растительное масло, мука – в 2 раза. Если взвешивать цену-качество, то это приемлемые цены", – заключил Есенеев.

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