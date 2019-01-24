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​«Нұр Отан» – драйвер молодежной политики
Маулен Ашимбаев, первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан»

Символично, что это событие прошло в ярчайшем объекте выставки ЭКСПО – музее Энергии будущего «Нұр Әлем». Наша молодежь – это действительно энергия будущего. Это - новое поколение, которое выросло в независимом Казахстане, которое имеет возможность получать высшее образование в лучших университетах мира по программе «Болашақ», которое открыто новым идеям и может пользоваться всеми благами независимости.

На форуме Елбасы выступил с большой программной речью. Озвученные Главой государства меры составляют суть Года молодежи и наполняют его проведение конкретным содержанием.

Казахстан ставит перед собой большие цели, в том числе по вхождению в число 30 наи­более развитых стран мира. И успех этой задачи будет во многом зависеть от уровня подготовленности и образованности молодежи. Именно на это работают все инициативы, озвученные Президентом страны.

Строительство арендного жилья в крупных мегаполисах, гранты для молодых ученых, создание Фонда поддержки молодежных стартапов, повышение доступности и качества высшего образования, содействие в трудоустройстве – все это новые возможности для развития нашей молодежи.

Глава государства еще раз подчеркнул огромную ответственность нового поколения казахстанцев в вопросах дальнейшего развития страны и модернизации всех сфер жизни. Для этого каждый молодой человек должен быть искренним патриотом, образованным человеком с активной гражданской позицией.

В реализации всех этих задач Глава государства отметил особую роль нашей партии. Елбасы подчеркнул, что «Нұр Отан» должен стать драйвером молодежной политики страны. И мы, как опора нашего Лидера, возьмем на себя ответственность за эффективную реализацию всех поручений Елбасы. Наше молодежное крыло должно стать центром молодежной политики Казахстана. «Жас Отан» будет работать на объединение наиболее прогрессивной, креативной и активной части молодежи.

Мы будем участвовать как в самой реализации, так и в контроле над исполнением всех поручений Главы государства на республиканском и региональном уровнях.

Для этого мы планируем работать в тесной связи с молодежными организациями и НПО. Мы сделаем все необходимое для эффективной и своевременной реализации всех поставленных Главой государства задач по поддержке молодого поколения страны. 

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