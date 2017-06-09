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«Нұрлы жол»: движение вперед
Марина Иванова
Одной из самых важных в ряду этих целей является строительство и ремонт дорог. В рамках программы «Нұрлы жол» в регио­не ведутся масштабные работы по реконструкции трассы респуб­ликанского значения Уральск – Таскала – граница Российской Федерации. Реализация этого значимого для области проекта рассчитана на 4 года и предполагает капитальный ремонт дороги, являющейся одной из перспективных торговых артерий, соединяющих страны – члены ЕАЭС. Общая стоимость работ, проводимых на участке в 100 км, составляет 23,1 млрд тенге. Их завершение намечено на 2018 год.

От столь глобального для области капитального ремонта рес­публиканской дороги есть и социально направленный эффект: ежегодное появление новых рабочих мест. Так, в первый год реконструкции был трудоустроен 101 человек. В 2016 году работу обрели 93 жителя области, а в нынешнем – 62.

Реализация программы, инициированной Главой государства, положительным образом отражается и на образовательной сфере. Уже в прошлом году в селе Чингирлау Чингирлауского райо­на был построен детский сад на 290 мест. А на строительство двух школ – на 900 мест в микрорайоне «Сарытау» в Зачаганске и на 600 учащихся в п. Деркул Уральска – предусмотрено и полностью освоено 293,2 млн тенге. В общей сложности за 2 года из средств Национального фонда республики выделено около 480 млн тенге.

Трудоустройство местных жителей, не имеющих работы, и здесь стало социально важным делом. По итогам реализации проектов рабочими местами обеспечены 150 человек.

Большие планы у акимата области и на 2017 год. В рамках прог­раммы «Нұрлы жол» на строительство четырех школ в Уральске выделено более 4,3 млрд тенге, работы на всех этих объектах уже начаты. Предусматривается и появление временных рабочих мест – около 435.

Не менее важным направлением программы является строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры. В рамках этого направления в 2016 году из средств Нацфонда РК на развитие и обустройство коммуникаций – в общей сложности 17 проектов – выделено 3,1 млрд тенге. А за счет выпуска облигаций на строительство 4 многоквартирных жилых домов направлено 1,6 млрд тенге. Так что уже во II квартале 2017 года ожидается ввод в эксплуатацию, а потом и заселение новеньких квартир законными жильцами.

Еще одна госпрограмма, дающая новые возможности для приобретения казахстанцами собственного жилья, начала действовать в республике совсем недавно. «Нұрлы жер» призвана решить один из насущных воп­росов жителей Западно-Казах­станской области – квартирный. Причем она направлена не только на развитие многоэтажного строи­тельства, но и индиви­дуального жилья. Условия учас­тия в программе позволяют гражданам в довольно сжатые сроки приобретать собственные квадратные метры, при этом часть ипотечного кредита субсидирует государство.

В текущем году в рамках реализации программы жилищного строительства в Западно-Казахстанской области предусмотрено выделение свыше 12,6 млрд тенге. Более 10 млрд из них будет потрачено на строительство 10 многоквартирных и 183 жилых домов на селе, а также около 2 млрд – на возведение 15 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

В общей сложности в 2017 году предстоит построить порядка 278,1 тыс. кв. м жилья, в том числе 77,7 тыс. из них – за счет государственной поддержки.

Дополнительным направлением решения в регионе жилищной проблемы является и возведение домов посредством АО «Байтерек девелопмент». В 2016 году на строи­тельство домов по линии дочернего предприятия Национального холдинга «Байтерек» выделено свыше 9,1 млрд тенге, что позволило ввести в эксплуатацию 5 домов (500 квартир) в Уральске. Кроме того, в областном центре уже завершено строительство 9-этажного жилого дома на 153 квартиры, и в данный момент возводятся еще 3 многоквартирных дома, сдача которых произойдет в нынешнем году.

Наряду с возведением нового жилья и социальных объектов приобретает актуальность и обновление действующих систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, которые с годами достигли определенного уровня износа и требуют капитального ремонта, а также расширения в связи с увеличением численности жителей. Поэтому в 2016 году на реконструкцию 10 проектов коммунальной инфраструктуры было предусмотрено и полностью освоено 2,5 млрд тенге, что дало возможность отремонтировать 16,5 км сетей водоснабжения и отведения и 1,5 км сетей теплоснабжения.

А в году наступившем посредством программы «Нұрлы жол» ведется активная работа, направленная на реализацию еще 9 проектов, в числе которых реконструкция 185,7 км сетей водоснабжения и 28,8 км сетей теплоснабжения Акжаикского, Бурлинского, Зеленовского и Сырымского районов области.

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