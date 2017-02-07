«Нұрлы жол» – локомотив экономики Статьи 3622 Досжан Айту

Транзитная преамбула



В рамках приоритетов по вхождению Казахстана в члены глобального блока ОЭСР или тридцатку наиболее развитых государств мира перед страной стоит немало задач, одна из которых – усиление транзитного потенциала в рамках интеграции в глобальную транспортно-логис­тическую систему. Но для этого необходимо наличие совершенных дорог и логис­тики, которые выполняют две принципиально важные функции – обеспечивают безопасную и оптимальную доставку казахстанских и международных грузов на мировые рынки, принося экономическую выгоду.



Для Казахстана подобный эффект состоит прежде всего в существенном доходе в госбюджет в виде платежей за транзит товаров по ее территории. Кроме того, зона транзита – это широкое поле деятельности для малого и среднего бизнеса, активного развития сетевых сервисно-технических, логистических и других видов услуг. В целом это огромный рынок, где может широко быть вост­ребован креатив молодых авторов стартап-проектов и «зеленых» бизнес-идей. А что ка­сается зарубежных участников транзита, то их выгода – это безопасность, скорость и высокий сервис, обеспечиваемый на казахстанских транзитных маршрутах.



В настоящее время значение транзитно-транспортной составляющей в международной политике и взаимоотношениях стран неимоверно выросло, и в отдельных точках геополитического влияния это даже превратилось в предмет раздора и противоречий. В условиях формирования новой гео­экономической карты многополярного мира происходит стремительная перекройка торговых, инвес­тиционных и коммуникационных потоков. И эти процессы проходят далеко не без эксцессов и новых всплесков глобального противостояния между геополитическими игроками.



Но Казахстан, благодаря взвешенной и многовекторной политике Главы государства, осуществляет реализацию масштабных инфраструктурных проектов в транзитно-транспортной сфере при тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с китайскими, российскими и другими партнерами. Усиление транзитного потенциала РК выгодно всем участникам международной торговли. Более того, это является важной преамбулой проекта Шелкового пути.



В экономических отношениях между Казахстаном и Китаем как потенциальными членами ШОС значение транзитно-транспортной составляющей сегодня возведено на уровень одного из ключевых приоритетов стратегического сотрудничества двух стран и в целом – долгосрочной политики устойчивого развития в рамках ШОС. Для Китая, заинтересованного в создании альтернативных маршрутов транспортировки грузов в Европу и обратно, транзит грузов через Казахстан является более быстрым и безопасным способом грузоперевозок.



Однако транзитные перевозки в Казахстане пока занимают малую толику (5%) в общей системе грузоперевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. И для того, чтобы казахстанский транзит по основным его направлениям был перманентно растущим процессом, а также сферой притока частных инвестиций, необходимо развивать логистику и сервис, поднимать на качественно новый уровень дорожно-транспортную сеть и в целом, работать над расширением услуг на рынке транзитных грузоперевозок.



Между тем действующие в Казахстане международные инвесторы указывают на необходимость дальнейшего совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры страны. При этом они ссылаются не только на собственный опыт, но и на данные Всемирного экономического форума (ВЭФ), согласно которым Казахстан занимает 62-е место среди 149 стран мира по общему состоянию инфраструктуры. Сюда входят не только республиканские трассы, но и автодороги областного и районного значения, значительная доля которых в республике по-прежнему находится в плачевном состоянии. Так, согласно данным МИР РК, более 34% местной сети автодорог находится в неудовлетворительном состоянии (ЗКО – 72%, Актобе – 52%, Атырау – 51%, СКО – 45%).



Вот и зарубежные эксперты отмечают, что огромная территория республики, отсутствие прямого выхода к международным морским путям и неоднородность плотности населения обуславливают высокие транспортные издержки. В Казахстане доля транспортных расходов в конечной стоимости товара составляет порядка 8–11%. И это намного выше среднего показателя развитых стран (4%). Безусловно, по объему территории Казахстан значительно превосходит любую из развитых стран Европы. Но это явно не добавляет нам бонусов в борьбе за мировые инвестиции, особенно в условиях современного накала страстей на глобальном рынке инвестиционного капитала.



Сегодня в рамках программы «Нұрлы жол» в стране выстраивается новая транспортная инфраструктура, интегрированная в международные системы транзита и логистики, развиваются рынки логистического и другого сервиса. Согласно данным МИР РК, в 2016 году индекс физического объема в сфере транспорта составил 103,8%. А в международном рейтинге эффективности логистики Казахстан поднялся с 88-го на 77-е место. К 2020 году по этому индикатору республика намерена войти в группу 40 стран мира с высоким уровнем развития логистики. Это значит, что страна будет обладать реальными возможностями по сервисно-логистическому обслуживанию международных транзитных грузопотоков, следующих по ее территории. Наряду с эффективной транспортной системой, наличие таких услуг в Казахстане станет существенной предпосылкой для увеличения доли транзитных потоков в общей структуре грузоперевозок, а в конечном счете – экономической выгоды от транзита. Ожидается, что доход от транзитных перевозок всеми видами транспорта к 2020 году достигнет 1,3 трлн тенге, или 4 млрд долларов в год. В этом случае сектор транзита станет новой точкой роста экономики и доля в ВВП будет существенной к 2020 году – 1,23%.



Новые транспортные артерии



В текущих условиях программа «Нұрлы жол» стала одним из основных локомотивов роста экономики и обеспечения занятости в стране. И если в 2015 году эффект от ее реализации составил 1,3% прироста к ВВП, то в 2016 году этот показатель уже оценивается на уровне 2%.



В 2016 году на реализацию госпрограммы «Нұрлы жол» из Национального фонда было предусмотрено 769,6 млрд тенге, из которых 503,4 млрд тенге – в виде целевых трансфертов в республиканский бюджет и 266,2 млрд тенге – через облигационные займы национальных холдингов.



Напомним, в период с 2015 по 2020 год в рамках программы «Нұрлы жол» планируется построить и реконструировать более 6,7 тыс. км автодорог. Для создания эффективной межрегиональной сети автодорог, связывающих Астану с регионами по лучевому принципу, в 2015–2016 годах было предусмотрено 329,3 млрд тенге, из которых на 2015 год – 178 млрд тенге, на 2016 – 151,3 млрд тенге.



В 2016 году кардинальной реконструкцией было охвачено 1,7 тыс. км дорог в 13 областях республики, где строительные работы велись в рамках нескольких крупных проектов автодорожной отрасли, в частности таких как Западная Европа – Западный Китай, Центр – Юг, Центр – Восток, Бейнеу – Актау, Алматы – Усть-Каменогорск, Астана – Петропавловск, Актобе – Атырау, Уральск – Каменка и мост через реку Тобол. Важность этих проектов состоит в том, что новые автодороги позволят увеличить транспортные потоки внутри страны и расширить экспортный потенциал казахстанских производителей товаров и услуг. Кроме того, это станет предпосылкой для активного развития в Казахстане придорожного сервиса как емкой сферы занятости населения регионов.



В минувшем году открыто движение на 767 км автодорог, возводимых в рамках вышеуказанных проектов. При этом полностью открыто движение по транзитному коридору Западная Европа – Западный Китай, участкам автотрасс Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай, Капшагай – Балпык-би, Бейнеу – Шетпе и Кокшетау – Петропавловск. Кроме того, завершено строительство самого крупного мостового перехода в Центральной Азии – через Иртыш в Павлодаре, протяженность которого составляет 12 км, а также реконструирован мост через Тобол в Костанае.



В нынешних экономических условиях на темпы роста транспортной отрасли Казахстана так же, как и на другие секторы экономики, накладывает свой негативный отпечаток текущий кризис. Тем не менее в 2016 году рост транспортной отрасли составил 3,8%, увеличившись незначительно по сравнению с показателем предыдущего года (3,7%). При этом за прошлый год объем перевезенных грузов автомобильным транспортом составил 3,2 млрд тонн, что не превышает уровня аналогичного показателя 2015 года. Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составило 22,3 млрд человек, что больше показателя аналогичного периода 2015 года на 3%.



В текущем году предполагается ввести в эксплуатацию более 600 км дорог. При этом планируется поэтапное внедрение платности на 6 тыс. км дорог к 2020 году, в том числе к 2017 году – на 700 км. Однако как бы то ни было, но с введением в строй новых автодорог, включая трассы международного уровня, ситуация в сфере автотранспортных грузоперевозок, не говоря уже о других видах транспорта, в том числе железнодорожного, может кардинально измениться в сторону резкого увеличения грузопотоков. С учетом этой перспективы соответствующую актуальность обретают и вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры.



Инфраструктура и логистика



В этом направлении весомую роль играют проекты строительства терминалов класса «А» на западе в порту Курык и на востоке страны – в логистической зоне CЭЗ «Хоргос». Наряду с этим планируется формирование сети транспортно-логистических центров в Астане, Шымкенте, Актау, Актобе, Атырау, Уральске, Костанае, Павлодаре и Семее. В комплексе этих задач немалое внимание будет уделено техническому оснащению отечественного флота, строительству универсальных железнодорожных паромов и заводов по их производству, а также созданию внешней терминальной сети в морских и сухих портах Ирана, Литвы, Индии, России и Китая.



В прошлом году объем перевалки грузов через порт Актау составил 5 842 тыс. тонн, в том числе через северный терминал – 378 тыс. тонн, что аналогично уровню 2015 года – 5 896 тыс. тонн. При этом обратный грузопоток составил 13 784 единиц автомобильной техники, что в 7 раз больше показателя 2015 года (1 886 единиц). А введение в строй первого пускового комплекса паромной переправы порта Курык увеличило пропускную способность морских портов на 2 млн. тонн, которая составила 21,5 млн. тонн. Это стало поводом для наращивания морских грузоперевозок.



В целом отечественным морским транспортом за 2016 год перевезено 3 082 тыс. тонн грузов, что больше показателя 2015 года на 7%. Увеличение объемов услуг достигнуто за счет осуществления перевозок на линии Туркменистан – Махачкала и нового сообщения Махачкала – Баку. К тому же морской флот пополнился новым сухогрузом грузоподъемностью 7 тыс. тонн – «Атамекен». Другой сухогруз – «Жібек жолы» – прибудет в порт Актау в первом полугодии 2017 года. Следует отметить, что с начала 2016 года торговые суда освобождены от уплаты КПН и НДС. В декабре 2016 года подписано соглашение с правительством Ирана, которое предусматривает равные конкурентные условия при двусторонних перевозках.



В рамках программы «Нұрлы жол» в 2015 году начато строительство нового пассажирского терминала аэропорта в Астане общей площадью 47 тыс. кв. м с тремя рукавами для посадки и высадки пассажиров, а также VIP-терминала и объектов инженерной инфраструктуры. После завершения пропускная способность аэропорта составит более 7,5 млн пассажиров в год. На сегодня общий объем выполненных работ по терминалу оценивается в пределах 73%. Полное завершение строительства предусматривается уже в марте текущего года.



Между тем в реализации дорожных проектов «Нұрлы жол» в общей сложности было задействовано более 75 тыс. человек из числа казахстанцев, направляемых региональными центрами занятости. При этом доля материалов отечественных производителей, использованных при строительстве, составила свыше 90%. Но здесь следует учесть, что в основном это продукция с низкой добавленной стоимостью – щебенка, песок, цемент, лопаты и прочее, в то время как техника, оборудование и другие более весомые составляющие – импортные. На этот факт обратил внимание на последнем заседании Правительства Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев в рамках актуализации вопросов импортозамещения и увеличения доли казахстанского содержания в реализуемых проектах экономики.



