Нұрлы жол осилит идущий Послание Президента 803

Касым-Жомарт ТОКАЕВ, председатель Сената Парламента РК:



Послание Главы государства на 2015 год, безусловно, войдет в историю как документ стратегического значения, нацеленный на обеспечение устойчивого развития Казахстана в период глобального кризиса.



По своему содержанию Послание вышло за рамки нашей страны, является, по-сути, международным документом. Антикризисные меры ведущего центрально-азиатского государства, играющего заметную роль в мировой экономике, уже вызвали пристальное внимание как международных финансовых институтов, так и крупных игроков современной геополитической игры. Столь активная и заинтересованная реакция мирового сообщества на обращение нашего Президента к народу вполне понятна, поскольку само Послание дает богатую пищу для анализа, размышлений, выводов.



Сегодня мир балансирует у края пропасти, что вызвано серьезным ухудшением международной ситуации, вышедшей за рамки здравого смысла. Казахстан ощущает на себе последствия политических и экономических катаклизмов, в значительной степени вызванных конфронтацией держав в духе холодной войны. Обостряются и хронические болезни мирового сообщества: разрыв между богатыми и бедными странами, опасная экологическая ситуация, распространение инфекционных болезней, дефицит пресной воды, хронический голод, нарастающая безработица. Будущее, как заявил Президент, сулит изменение всей архитектуры мира и станет временем глобальных испытаний, через которые смогут пройти не все страны, а лишь нации, сплоченные общей идеей и устремлениями.



Именно такая объединительная идея содержится в новом Послании Президента. Этот документ содержит выверенный план выхода из глобального кризиса в качестве динамично развивающегося государства. Глава государства предложил направить мощные финансовые ресурсы на обеспечение устойчивого экономического развития, нацеленного на улучшение жизни народа.



Гарантом успеха этого стратегического плана выступает опыт антикризисного регулирования в 2007–2009 годы, тогда Казахстан, один из немногих государств мира, сохранил положительную динамику экономического роста, не допустил сокращения занятости, при этом выполнил все социальные обязательства.



В нынешней тревожной ситуации в мире только наше государство в состоянии принять меры по оздоровлению банковского сектора, развитию инфраструктуры, поддержке бизнеса, завершению уже начатых проектов за счет средств Национального фонда, направив на эти цели 1 триллион тенге.



Стратегическим преимуществом Казахстана является наступательный характер антикризисных мер, поскольку речь идет о подготовке платформы для экономического рывка вопреки тяжелейшей ситуации в мировой экономике. На мой взгляд, именно в этом заключается стержневой смысл Новой экономической политики "Нұрлы жол".



В условиях турбулентности мировых рынков реализация важнейших инфраструктурных проектов позволит Казахстану поддержать темпы экономического развития и обеспечить занятость населения. Только за счет дорожного строительства предполагается создание 200 тысяч новых рабочих мест.



В целом программа "Нұрлы жол" будет иметь мультипликативный эффект, реализация плана инфраструктурного развития повлечет за собой подъем смежных отраслей экономики. Дополнительные шансы развития открываются для малого и среднего бизнеса. Новые транспортные артерии свяжут все области Казахстана со столицей, дадут импульс к социально-экономическому развитию целого ряда малых городов и сел.



Мировая история свидетельствует, что строительство разветвленной транспортной инфраструктуры в первой половине прошлого столетия стало причиной выхода из кризиса и последующего быстрого экономического развития США, ставших впоследствии глобальной державой. Сегодня этот опыт подтверждается развитием Китая, Южной Кореи, Малайзии.



Президент Н. А. Назарбаев с присущей ему государственной дальновидностью отводит ключевую роль малому и среднему бизнесу. Опять же мировой опыт говорит в пользу такого решения: в секторе МСБ создается 2/3 всех новых рабочих мест, а доля его продукции в развитых странах составляет от 50 до 80% ВВП. Решительная поддержка МСБ, в том числе за счет привлечения в 2015–2017 годах кредитных линий международных финансовых институтов на сумму 155 миллиардов тенге, будет иметь огромное значение для подъема экономики всей страны.



Несмотря на мировой кризис, наше государство нашло возможность уделить предметное внимание модернизации инфраструктуры ЖКХ и сетей тепло- и водоснабжения. Ежегодное выделение 200 миллиардов тенге на реализацию проектов в этом секторе позволит обновить коммуникации, снизить потери электроэнергии, тепла, воды и улучшить бытовые условия жизни миллионов граждан нашей страны. Другими словами, экономика страны как бы поворачивается лицом к насущным потребностям наших граждан. Каким бы динамичным ни был рост ВВП, но без микроуправления, нацеленного на улучшение благосостояния людей, уже не обойтись. Это веление времени.



То же самое можно сказать и о поручении Н. Назарбаева в короткие сроки улучшить жилищные условия населения. Стратегически это, пожалуй, одно из самых дальновидных решений Главы государства. Будут введены новые условия приобретения жилья – долгосрочная аренда с правом выкупа, максимально низкий процент жилищного кредита, облегченные условия ипотеки. Сохранятся также программы доступного жилья для молодых семей, увеличатся масштабы строительства арендного жилья, на которое в 2015–2016 годах предусмотрено дополнительное финансирование в размере 180 миллиардов тенге. К тому же в Послании разработаны конкретные меры по ремонту аварийных школ, ликвидации трехсменного обучения, нехватки детских садов.



Все эти меры, несомненно, укрепляют доверие граждан к своей стране, вселяют в них уверенность в светлое будущее.



Именно в этом состоит политическая важность Послания Президента. Заручившись поддержкой и гарантиями Главы государства, граждане Казахстана лучше понимают необходимость сплочения вокруг национального Лидера, политика глобального масштаба. Устойчивое экономическое развитие, единство и сплоченность нашего многонационального и многоконфессионального общества – вот слагаемые конечного успеха казахстанских реформ, во главе которых стоит отец–основатель нашего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев.



Новая экономическая политика "Нұрлы жол" – это новый этап в поступательном развитии Казахстана. В наше неспокойное время, когда крупные державы стоят на перепутье мировых магистралей, наш Президент предложил уникальную программу действий. Его Послание в полной мере отражает возросший экономический потенциал Казахстана. Всего лишь 20 лет назад наша страна не имела ни доллара в собственных запасниках, а сейчас заявила всему миру о решении направить огромные средства на строительство инфраструктуры, решение актуальных социальных задач, оздоровление финансового сектора.



Самая насущная задача исполнительной и законодательной власти состоит в успешном выполнении поручений Президента. Государственные служащие всех уровней должны помнить огромную историческую ответственность, возложенную на них Главой государства. И здесь нельзя не напомнить о коррупционных действиях, мешающих успешному развитию Казахстана, да и многих других стран. Доверием, лояльностью наших граждан ни в коем случае злоупотреблять нельзя, ведь это вопрос политической стабильности, без которой невозможен успех реформ ни в одном государстве.



Дорогу осилит идущий. Весь наш народ вышел на Нұрлы жол, светлый путь в благополучное будущее. Нет сомнений в том, что под сильным лидерством Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева мы обязательно достигнем искомой цели.