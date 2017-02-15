​«Нұрлы жол»: от инфраструктуры к финансам

Индикаторы роста

Благодаря программе «Нұрлы жол» в 2016 году создано свыше 105 тыс. рабочих мест, что во многом способствовало успешной реализации социальных программ, обеспечению занятости населения и в целом – сохранению социальной стабильности в стране. В минувшем году также введено в строй 225,3 тыс. кв. м жилья, реконструировано более 610 км республиканских дорог, модернизировано 502 км коммунальных сетей, что позволило снизить их общий износ на 2%. Что касается развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры, то построено 2 208 км инженерных сетей для объектов жилищного сектора, в социальной сфере – 35 новых школ и 17 детских садов.

Говоря об итогах реализации программы «Нұрлы жол» за 2016 год, министр национальной экономики Тимур Сулейменов отметил, что по целевым трансфертам из выделенных в минувшем году 472,8 млрд тенге освоено 469,6 млрд тенге, или 99%.

– Неполное освоение в основном связано с экономией средств по госзакупкам, – пояснил министр.

Инфраструктура

На развитие автодорожной отрасли в 2016 году было выделено 151,3 млрд тенге, которые освоены в полном объеме. За счет этих средств дорожно-строительные работы завершены на 611 км автодорог. В результате открыто движение по таким транспорт­ным направлениям, как Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай и Астана – Петропавловск. Для продолжения работ в этой сфере в текущем году из средств Нацио­нального фонда предусмотрено 143,5 млрд тенге.

В 2016 году квазигосударственному сектору на развитие логистической инфраструктуры было выделено 56,4 млрд тенге, которые также освоены в полном объеме. В частности, на деньги в сумме 10 млрд тенге, выделенные АО «Международный аэропорт Астана», завершены строительно-монтажные и отделочные работы нового терминала, прокладка внутренних инженерных сетей, а также обеспечена поставка технологического оборудования.

На реализацию проектов строительства вторых железнодорожных линий Алматы – Шу и паромной переправы Курык в прошлом году было предусмотрено 36,4 млрд тенге, которые освоены в полном объеме, что позволило запустить в ходе Дня индустриализации первые пусковые комплексы. Они увеличили пропускную способность с 17 до 43 пар грузовых поездов. В 2017 году после полного завершения проекта Алматы – Шу увеличится пропускная и провозная способность участка поездов до 68 пар в сутки. Кроме того, для своевременного завершения проекта Курык в текущем году дополнительно предусматривается 2 млрд тенге. Все эти меры способствуют усилению экспортно-транзитного потенциала Казахстана и открывают выход в страны Европы и Ближнего Востока.

В целях повышения инвестиционной привлекательности нефтегазохимической отрасли в рамках «Нұрлы жол» ведется строительство объектов общезаводской инфраструктуры СЭЗ «НИНТ». В 2016 году на эти цели из средств Национального фонда было выделено 10 млрд тенге оператору проекта – компании Karabatan Utility Solutions. Деньги освоены в полном объеме. На продолжение строительства объектов общезаводской инфраструктуры в текущем году предусмотрено 7,7 млрд тенге.

Для решения проблемы высокой аварийности коммунального сектора в рамках программы через местные исполнительные органы субъектам естественных монополий был предоставлен бюджетный кредит сроком на 2 года. Средства в размере 89,9 млрд тенге в полном объеме перечислены предприятиям коммунальной сферы, которыми освоено 48,2 млрд тенге. Это позволило модернизировать 502 км сетей, из которых 65,2 км сетей теплоснабжения, 436,8 км – сетей водоснабжения и водоотведения. В 2017 году на эти цели предусмотрено 53 млрд тенге.

– Хотелось бы отметить положительную динамику в данном направлении. Так, износ сетей уменьшился с 65% до 63%, – отметил министр.

В сфере строительства инфраструктуры для объектов предпринимательства в рамках «ДКБ-2020» в минувшем году из предусмотренных 14,6 млрд тенге регионами освоено 13,1 млрд тенге (89%). Незначительное отставание от графика освоения средств связано в основном с экономией ресурсов по госзакупкам, а также несостоявшимися конкурсными процедурами. В 2016 году необходимая инфраструктура подведена к объектам 77 предприятий МСБ в рамках реализации 35 бюджетных инвестиционных проектов.

На подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам жилищного строительства в 2016 году выделено 77,9 млрд тенге, из которых в регионах освоено 76,5 млрд тенге (98%), что позволило построить 2 208 км инженерных сетей для объектов жилищного строительства. В 2017 году для продолжения строительства сетей коммуникаций предусмотрено 57,4 млрд тенге.

Говоря об этом, Тимур Сулейменов заявил, что неполное освоение бюджетных средств в регионах в основном связано с экономией и незначительным отставанием от графика завершения работ подрядными организациями.

В рамках программы «Нұрлы жол» особое внимание уделено развитию инфраструктуры сферы образования. В частности, предусмотрена полная ликвидация к 2018 году аварийного и трехсменного обучения. На эти цели из бюджета выделено 57,4 млрд тенге, которые освоены на местах в полном объеме, что позволило во многих местах решить проблему дефицита качественных учебных классов и детских садов. В 2017 году для дальнейшей работы в этом направлении регионам предусмотрено 80 млрд тенге.

Программа решает и вопросы материально-технического оснащения учебных лабораторий казахстанских вузов. В прошлом году на укрепление материальной базы лабораторий 13 вузов было предусмотрено 3 млрд тенге. Выделенные средства вузами освоены в полном объеме.

– Сегодня студенты 13 университетов могут пользоваться новейшими современными технологиями и проводить научные исследования. В настоящее время в стране создана система коммерциализации научных проектов, что позволяет привести научные идеи к реальному продукту в виде патента, технологии и опытного образца, – отметил Тимур Сулейменов.

В рамках «Нұрлы жол» государство обеспечивает также защиту населения от рисков долевого строительства. В прошлом году на базе АО «КФГИК» создан Фонд гарантирования жилищного строительства, в уставной капитал которого перечислено 10 млрд тенге. В целом введение механизма гарантирования позволит привлечь дополнительные инвестиции в строительство жилья и значительно снизить риски участия граждан в долевом строительстве. В ноябре 2016 года одобрено предоставление гарантии на сумму 2,5 млрд тенге на один проект объемом жилья 10 981 тыс. кв. м, или 178 квартир. В 2017 году на реализацию проектов этого направления предусмотрено 10 млрд тенге.

– В настоящее время утверждена программа «Нұрлы жер», в рамках которой будет осуществляться дальнейшая реализация жилищной программы, – сказал министр.

Немаловажным направлением программы «Нұрлы жол» является сотрудничество с международными финансовыми организациями по софинансированию совместных проектов. В рамках этого в 2016 году было выделено 12,3 млрд тенге, из которых освоено 12 млрд тенге, или 98%. Это позволило софинансировать 23 совместных проекта с привлечением средств МФО на сумму свыше 26 млрд тенге. Реализуемые проекты направлены на развитие инфраструктуры малого и среднего бизнеса, финансового и транспортного секторов, ЖКХ, восстановление окружающей среды, а также проведение институциональных реформ в экономике страны.

Налоговый эффект

Как доложил Правительству министр финансов Бахыт Султанов, в 2016 году камеральным контролем в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» охвачено 420 процедур государственных закупок на общую сумму 221 млрд тенге. Из них направлены уведомления о нарушениях на сумму 55 млрд тенге. В целом объектами государственного аудита все выявленные нарушения устранены. При этом пересмотрены итоги госзакупок на сумму 17 млрд тенге, а также отменены госзакупки, проведенные с нарушением установленных правил, на сумму 38 млрд тенге.

– По итогам минувшего года отмечена тенденция роста объема налогов в бюджет от плательщиков, участвовавших в госпрограмме «Нұрлы жол». При этом общий объем за 2016 год составил 43,5 миллиарда тенге, что в 1,4 раза больше чем за 2015 год, – сообщил министр финансов.

На 2017 год на реализацию «Нұрлы жол» предусмотрены бюджетные средства в сумме 387,4 млрд тенге. Говоря об этом, Бахыт Султанов призвал государственные и местные исполнительные органы принять необходимые меры заблаговременно и взять под контроль вопросы своевременного проведения бюджетных процедур в целях эффективной реализации госпрограммы.

Важные стройки текущего года

Согласно информации министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, в рамках «Нұрлы жол» в 2016 году было введено в эксплуатацию 913 км автодорог, в том числе более 610 км из них – республиканского значения. На период с 2017 по 2019 год предусмотрена реализация 23 проектов автодорожной сферы протяженностью 4,4 тыс. км на сумму 1,7 трлн тенге.

– За счет выделенных средств будут продолжены работы на 7 переходящих проектах: Астана – Караганда, Центр – Восток, Бейнеу – Актау, Центр – Запад, Капшагай – Талдыкорган, Астана – Петропавловск и Уральск – Каменка, где по итогам года планируется завершить работы на 602 километрах дорог, – сообщил Женис Касымбек.

Кроме того, за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета, планируется начать 8 новых проектов автодорожной отрасли, общая протяженность которых составляет свыше 1 тыс. км. Финансирование других 8 проектов протяженностью 2 184 км предусмотрено за счет займов международных финансовых институтов – Всемирного, Азиатского и Исламского банков.

В целом в текущем году планируется охватить строительством и реконструкцией более 4,4 тыс. км автодорог и задействовать на этих стройках порядка 100 тыс. человек.

Также министр сообщил, что в рамках программы в 2016 году на развитие жилищного строительства и инфраструктуры выделено 400 млрд тенге, в том числе на строительство арендного жилья по линии Казахстанской ипотечной компании – 22,5 млрд тенге, арендного и кредитного жилья по линии холдинга «Байтерек» – 113 млрд тенге, кредитного жилья по линии местных исполнительных органов – 67 млрд тенге и коммерческого жилья по линии Фонда недвижимости «Самрук-Казына» – 97 млрд тенге. Кроме того, на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры выделено 78,5 млрд тенге, а также на кредитование вкладчиков Жилстройсбербанка – 22 млрд тенге. В результате жильем обеспечено порядка 8,3 тыс. семей. До конца 2017 года за счет указанных средств дополнительно будут обеспечены жильем 33,8 тыс. семей.

Причина неосвоения – просчеты акимов

В ходе обсуждения итогов минувшего года по реализации программы «Нұрлы жол» Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев особо подчеркнул важность своевременного и качественного освоения бюджетных средств, выделенных на проекты программы. Заслушав доклады руководителей ведомств, холдингов и акимов регионов, Премьер-министр отметил, что в целом основные мероприятия программы на 2016 год выполнены. Тем не менее в ряде регионов отмечены факты неосвоения средств.

– В сентябре прошлого года на заседании Правительства я давал поручение администраторам программ держать вопрос своевременного освоения и реализации проектов на жестком контроле. И если теперь ситуация в этом плане выглядит таким образом, то я считаю, что основная причина неосвоения – это отсутствие должного контроля со стороны акимов, – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

По поводу затягивания реализации проектов в связи с многочисленными корректировками и пересмотрами Премьер-министр обратил внимание министра финансов на качество планирования и сроки освоения выделяемых средств.

– У нас сложилась такая прак­тика, когда деньги получают, а потом начинают корректировать все подряд, тянуть резину, – отметил он.

При этом глава Правительства заявил, что по тем мероприятиям, где имеются риски неосвоения, необходимо внести предложения по перераспределению средств.