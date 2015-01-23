Свежий выпуск «Нұрлы жол»: реалистичный план действий

Эдуардо АРАРАЛ, профессор Школы государственной политики имени Ли Куан Ю:

– Президентская стратегия «Нұрлы жол – путь в будущее» – очень смелая, продуманная программа, реалистичный план действий, нацеленный на решение ряда важнейших вопросов в Казахстане.

Наиболее импонирующими компонентами документа являются: первое – акцент на малый и средний бизнес. Это очень важно. Ни одна страна еще не смогла добиться успеха в развитии, не уделяя внимание МСБ. Необходимо уделять самое пристальное внимание малым предприятиям и выводить их на уровень чемпионов национального и международного масштаба. В данном контексте наиболее важным условием видится обеспечение бизнеса кредитами.

Кроме того, в Послании ставится задача строительства транспортных хабов, аэропортов, железнодорожной инфраструктуры, и в связи с этим Казахстану целесообразно сотрудничать с Китаем.

Я считаю весьма своевременным строительство морских и сухих портов. К началу ЭКСПО-2017 необходимо создать всю необходимую транспортную инфраструктуру в Астане и связать ее с другими транзитными центрами. Это поможет диверсифицировать экономику Казахстана.

Другим важным моментом видится реструктуризация банковского сектора казахстанской экономики, который пострадал от множества «плохих» кредитов во время финансового кризиса. Избавление от проб­лемных кредитов является благоприятной мерой, за счет чего экономический баланс укрепится и станет более устойчивым в периоды экономической турбулентности. Известно, что слабая банковская сфера оказывает системное давление на спад экономики. В связи с этим выделение 250 миллиардов тенге для отчистки плохих долгов и займов будет способствовать здоровому росту экономики Казахстана в будущем.

Очень важно и развитие экспорт­ной ориентированности РК. И здесь все связано. Стране необходим здоровый банковский сектор для обеспечения кредитами экспортной индустрии и, соответственно, кредитования МСБ для поставки необходимых товаров и услуг. Необходима транс­портная инфраструктура для доставки товаров и услуг.

В целом я скажу, что стратегия «Нұрлы жол» была тщательно продумана, аккуратно спланирована и упорядочена. Программа очень значима, и главная задача сегодня – воплотить ее в жизнь.





Карин ШТРЕНЦ, депутат германского Бундестага, член парламентского Комитета по международным вопросам и безопасности:

– Очень хорошо, что Казахстан ввиду возрастающей глобальной политической турбулентности дополнительно пересмотрел свой бюджет и инвестиционную политику. Отказ от дополнительных затрат и сосредоточение доходов в Национальном фонде в благоприятные времена были весьма верным решением.

Важным для страны представляется проведение международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, когда взгляды мирового сообщества будут обращены на Казахстан, как в 2000 году на Германию. В связи с этим представляется абсолютно правильным расширение столичного

аэропорта путем строительства нового терминала и взлетно-посадочных полос, что одновременно является разумной долгосрочной инвес­тицией. То же самое касается инвес­тиций в автомобильные, железнодорожные и воздушные магистрали, соединяющие Астану с другими регионами Казахстана.

Особенно удачным, на мой взгляд, является тезис об адресной поддерж­ке малого и среднего бизнеса через выдачу кредитов и создание рабочих мест. В Германии, где малый и средний бизнес является локомотивом экономического развития, имеется большой опыт в данном вопросе. С дорожной картой «Нұрлы жол – путь в будущее» Казахстан правильно позиционирует себя и ставит перед собой смелые задачи.





Петер ШПУЛЕР, генеральный директор Stadler Rail AG, сопредседатель казахстанско-швейцарского делового совета:

– Я с большим интересом и вниманием ознакомился с Посланием Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, озвученным 11 ноября 2014 года.

В свете проявляющихся кризисных явлений в мировой экономике вполне обоснованно решение Президента страны о существенном увеличении объема государственных инвестиций в национальную экономику путем изъятия средств из Национального фонда. Стратегически верным и дальновидным можно назвать решение инвестировать эти средства для проведения структурных реформ, преодоления сырьевой направленности экономики. В данном контексте особенно важным является то, что в Послании сделан акцент на стимулировании инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта, дальнейшего развития транзитного потенциала страны, что в свою очередь позволит Казахстану улучшить условия для инвестиций и усовершенствовать структуру экономики.

Очень важно, что Президентом Казахстана отмечена в Послании важность направления средств из Нацио­нального фонда на поддержку малого и среднего бизнеса, в энергетический сектор, в социальную сферу. Хотелось бы отметить, что для осуществления поставленных в Послании задач Казахстан имеет все необходимые условия: богатые природные ресурсы, расположение в центре евразийского континента с его емким рынком, высокий образовательный уровень населения, опыт преодоления кризисных ситуаций.

Я желаю Казахстану успехов в решении поставленных Главой государства задач, процветания и благополучия всем казахстанцам.

