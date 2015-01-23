«Нұрлы жол»: реалистичный план действий

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Эдуардо АРАРАЛ, профессор Школы государственной политики имени Ли Куан Ю:
– Президентская стратегия «Нұрлы жол – путь в будущее» – очень смелая, продуманная программа, реалистичный план действий, нацеленный на решение ряда важнейших вопросов в Казахстане.
Наиболее импонирующими компонентами документа являются: первое – акцент на малый и средний бизнес. Это очень важно. Ни одна страна еще не смогла добиться успеха в развитии, не уделяя внимание МСБ. Необходимо уделять самое пристальное внимание малым предприятиям и выводить их на уровень чемпионов национального и международного масштаба. В данном контексте наиболее важным условием видится обеспечение бизнеса кредитами.
Кроме того, в Послании ставится задача строительства транспортных хабов, аэропортов, железнодорожной инфраструктуры, и в связи с этим Казахстану целесообразно сотрудничать с Китаем.
Я считаю весьма своевременным строительство морских и сухих портов. К началу ЭКСПО-2017 необходимо создать всю необходимую транспортную инфраструктуру в Астане и связать ее с другими транзитными центрами. Это поможет диверсифицировать экономику Казахстана.
Другим важным моментом видится реструктуризация банковского сектора казахстанской экономики, который пострадал от множества «плохих» кредитов во время финансового кризиса. Избавление от проблемных кредитов является благоприятной мерой, за счет чего экономический баланс укрепится и станет более устойчивым в периоды экономической турбулентности. Известно, что слабая банковская сфера оказывает системное давление на спад экономики. В связи с этим выделение 250 миллиардов тенге для отчистки плохих долгов и займов будет способствовать здоровому росту экономики Казахстана в будущем.
Очень важно и развитие экспортной ориентированности РК. И здесь все связано. Стране необходим здоровый банковский сектор для обеспечения кредитами экспортной индустрии и, соответственно, кредитования МСБ для поставки необходимых товаров и услуг. Необходима транспортная инфраструктура для доставки товаров и услуг.
В целом я скажу, что стратегия «Нұрлы жол» была тщательно продумана, аккуратно спланирована и упорядочена. Программа очень значима, и главная задача сегодня – воплотить ее в жизнь.
Карин ШТРЕНЦ, депутат германского Бундестага, член парламентского Комитета по международным вопросам и безопасности:
– Очень хорошо, что Казахстан ввиду возрастающей глобальной политической турбулентности дополнительно пересмотрел свой бюджет и инвестиционную политику. Отказ от дополнительных затрат и сосредоточение доходов в Национальном фонде в благоприятные времена были весьма верным решением.
Важным для страны представляется проведение международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, когда взгляды мирового сообщества будут обращены на Казахстан, как в 2000 году на Германию. В связи с этим представляется абсолютно правильным расширение столичного
аэропорта путем строительства нового терминала и взлетно-посадочных полос, что одновременно является разумной долгосрочной инвестицией. То же самое касается инвестиций в автомобильные, железнодорожные и воздушные магистрали, соединяющие Астану с другими регионами Казахстана.
Особенно удачным, на мой взгляд, является тезис об адресной поддержке малого и среднего бизнеса через выдачу кредитов и создание рабочих мест. В Германии, где малый и средний бизнес является локомотивом экономического развития, имеется большой опыт в данном вопросе. С дорожной картой «Нұрлы жол – путь в будущее» Казахстан правильно позиционирует себя и ставит перед собой смелые задачи.
Петер ШПУЛЕР, генеральный директор Stadler Rail AG, сопредседатель казахстанско-швейцарского делового совета:
– Я с большим интересом и вниманием ознакомился с Посланием Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, озвученным 11 ноября 2014 года.
В свете проявляющихся кризисных явлений в мировой экономике вполне обоснованно решение Президента страны о существенном увеличении объема государственных инвестиций в национальную экономику путем изъятия средств из Национального фонда. Стратегически верным и дальновидным можно назвать решение инвестировать эти средства для проведения структурных реформ, преодоления сырьевой направленности экономики. В данном контексте особенно важным является то, что в Послании сделан акцент на стимулировании инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта, дальнейшего развития транзитного потенциала страны, что в свою очередь позволит Казахстану улучшить условия для инвестиций и усовершенствовать структуру экономики.
Очень важно, что Президентом Казахстана отмечена в Послании важность направления средств из Национального фонда на поддержку малого и среднего бизнеса, в энергетический сектор, в социальную сферу. Хотелось бы отметить, что для осуществления поставленных в Послании задач Казахстан имеет все необходимые условия: богатые природные ресурсы, расположение в центре евразийского континента с его емким рынком, высокий образовательный уровень населения, опыт преодоления кризисных ситуаций.
Я желаю Казахстану успехов в решении поставленных Главой государства задач, процветания и благополучия всем казахстанцам.
– Президентская стратегия «Нұрлы жол – путь в будущее» – очень смелая, продуманная программа, реалистичный план действий, нацеленный на решение ряда важнейших вопросов в Казахстане.
Наиболее импонирующими компонентами документа являются: первое – акцент на малый и средний бизнес. Это очень важно. Ни одна страна еще не смогла добиться успеха в развитии, не уделяя внимание МСБ. Необходимо уделять самое пристальное внимание малым предприятиям и выводить их на уровень чемпионов национального и международного масштаба. В данном контексте наиболее важным условием видится обеспечение бизнеса кредитами.
Кроме того, в Послании ставится задача строительства транспортных хабов, аэропортов, железнодорожной инфраструктуры, и в связи с этим Казахстану целесообразно сотрудничать с Китаем.
Я считаю весьма своевременным строительство морских и сухих портов. К началу ЭКСПО-2017 необходимо создать всю необходимую транспортную инфраструктуру в Астане и связать ее с другими транзитными центрами. Это поможет диверсифицировать экономику Казахстана.
Другим важным моментом видится реструктуризация банковского сектора казахстанской экономики, который пострадал от множества «плохих» кредитов во время финансового кризиса. Избавление от проблемных кредитов является благоприятной мерой, за счет чего экономический баланс укрепится и станет более устойчивым в периоды экономической турбулентности. Известно, что слабая банковская сфера оказывает системное давление на спад экономики. В связи с этим выделение 250 миллиардов тенге для отчистки плохих долгов и займов будет способствовать здоровому росту экономики Казахстана в будущем.
Очень важно и развитие экспортной ориентированности РК. И здесь все связано. Стране необходим здоровый банковский сектор для обеспечения кредитами экспортной индустрии и, соответственно, кредитования МСБ для поставки необходимых товаров и услуг. Необходима транспортная инфраструктура для доставки товаров и услуг.
В целом я скажу, что стратегия «Нұрлы жол» была тщательно продумана, аккуратно спланирована и упорядочена. Программа очень значима, и главная задача сегодня – воплотить ее в жизнь.
Карин ШТРЕНЦ, депутат германского Бундестага, член парламентского Комитета по международным вопросам и безопасности:
– Очень хорошо, что Казахстан ввиду возрастающей глобальной политической турбулентности дополнительно пересмотрел свой бюджет и инвестиционную политику. Отказ от дополнительных затрат и сосредоточение доходов в Национальном фонде в благоприятные времена были весьма верным решением.
Важным для страны представляется проведение международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, когда взгляды мирового сообщества будут обращены на Казахстан, как в 2000 году на Германию. В связи с этим представляется абсолютно правильным расширение столичного
аэропорта путем строительства нового терминала и взлетно-посадочных полос, что одновременно является разумной долгосрочной инвестицией. То же самое касается инвестиций в автомобильные, железнодорожные и воздушные магистрали, соединяющие Астану с другими регионами Казахстана.
Особенно удачным, на мой взгляд, является тезис об адресной поддержке малого и среднего бизнеса через выдачу кредитов и создание рабочих мест. В Германии, где малый и средний бизнес является локомотивом экономического развития, имеется большой опыт в данном вопросе. С дорожной картой «Нұрлы жол – путь в будущее» Казахстан правильно позиционирует себя и ставит перед собой смелые задачи.
Петер ШПУЛЕР, генеральный директор Stadler Rail AG, сопредседатель казахстанско-швейцарского делового совета:
– Я с большим интересом и вниманием ознакомился с Посланием Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, озвученным 11 ноября 2014 года.
В свете проявляющихся кризисных явлений в мировой экономике вполне обоснованно решение Президента страны о существенном увеличении объема государственных инвестиций в национальную экономику путем изъятия средств из Национального фонда. Стратегически верным и дальновидным можно назвать решение инвестировать эти средства для проведения структурных реформ, преодоления сырьевой направленности экономики. В данном контексте особенно важным является то, что в Послании сделан акцент на стимулировании инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта, дальнейшего развития транзитного потенциала страны, что в свою очередь позволит Казахстану улучшить условия для инвестиций и усовершенствовать структуру экономики.
Очень важно, что Президентом Казахстана отмечена в Послании важность направления средств из Национального фонда на поддержку малого и среднего бизнеса, в энергетический сектор, в социальную сферу. Хотелось бы отметить, что для осуществления поставленных в Послании задач Казахстан имеет все необходимые условия: богатые природные ресурсы, расположение в центре евразийского континента с его емким рынком, высокий образовательный уровень населения, опыт преодоления кризисных ситуаций.
Я желаю Казахстану успехов в решении поставленных Главой государства задач, процветания и благополучия всем казахстанцам.