​«Нұрлы жол»: сохранять и создавать

Об этом вчера на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал директор департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики Ержан Казанбаев. По его данным, эти средства позволили охватить строительно-ремонтными работами 2 тыс. км дорог, из которых 1,3 тыс. км уже введены в эксплуатацию. В текущем году на данное направление предусмотрено 356 млрд тенге. В планах – ремонт и строительство 4,4 тыс. км автодорог и введение в эксплуатацию 600 км. Кроме того, за 2 года выделенные в рамках госпрограммы 95,2 млрд тенге из Нацфонда для развития логистической инфраструктуры были направлены на строительство ж⁄д линии Боржакты – Ерсай, Алматы – Шу, паромной переправы в поселке Курык и аэропорта в городе Астане. На сегодня все эти объекты введены в эксплуатацию.
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