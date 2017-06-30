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​«Нұрлы жол»: сохранять и создавать
Дина Махамбетова

Об этом вчера на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал директор департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики Ержан Казанбаев. По его данным, эти средства позволили охватить строительно-ремонтными работами 2 тыс. км дорог, из которых 1,3 тыс. км уже введены в экс­плуатацию. В текущем году на данное направление предусмотрено 356 млрд тенге. В планах – ремонт и строительство 4,4 тыс. км автодорог и введение в эксплуатацию 600 км. Кроме того, за 2 года выделенные в рамках госпрограммы 95,2 млрд тенге из Нацфонда для развития логистической инфраструктуры были направлены на строительство ж⁄д линии Боржакты – Ерсай, Алматы – Шу, паромной переправы в поселке Курык и аэропорта в городе Астане. На сегодня все эти объекты введены в экс­плуатацию.

В ведомстве планируют также снизить износ 6 тыс. км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения к 2020 году с 67 до 53% за счет реконструкции коммунального сектора.

– На эти цели за годы реализации программы было выделено 150 миллиардов тенге, что позволило реконструировать порядка 1 100 километров инженерных сетей, 11 котельных и 11 насосных станций. В 2017 году дополнительно предусмотрено 53 миллиарда тенге, на модернизацию порядка 500 километров сетей, – сообщил Ержан Казанбаев.

Он напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства по ликвидации к 2018 году трехсменного обучения и снижению аварийности школ, а также обеспечения к 2020 году дошкольным воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет, было выделено 77 млрд тенге на строительство 91 школы и 19 детских садов.

Что касается поддержки субъектов крупного, малого и среднего предпринимательства, а также экспортного и предэкспортного финансирования, то, по информации докладчика, «в настоящее время выделенные 230 млрд тенге (из НФ – 200 млрд тенге, из ЕНПФ – 30 млрд тенге) освоены в полном объеме». При этом с учетом вторичного использования средств профинансированы проекты на сумму 352 млрд тенге, или 152%. За время реализации госпрограммы в обрабатывающей промышленности и экспортной сфере создано и сохранено 14 тыс. рабочих мест. Произведено продукции на 2 086 млрд тенге. Экспорт несырьевой продукции составил 212 млрд тенге. Широкомасштабная реализация инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» является, по словам спикера, катализатором социально-экономического развития Казахстана на долгосрочную перспективу, позволяя ежегодно сохранять и создавать порядка 120 тыс. рабочих мест.

Отвечая на вопросы журналистов о поэтапном внедрении оплаты на автодорогах, директор департамента пояснил, что в текущем году начаты работы по монтажу системы сбора оплаты на трех участках: Астана – Темиртау, Алматы – Капчагай, Алматы – Хоргос общей протяженностью порядка 450 км. К концу года данные системы будут действовать в автономном режиме и со следующего года будут запущены. Ожидается, что к 2020 году порядка 7 тыс. км автодорог будут платными с ежегодным сбором примерно в 30 млрд тенге.

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